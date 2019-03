Facebook-tjenester på vei tilbake etter et halvt døgn

Frustrasjonen brer om seg blant Facebook-brukere som siden onsdag kveld har opplevd tekniske problemer og manglende tilgang til egne brukerkontoer.

På downdetector.com , et nettsted som følger med på andre nettsteders nedetid, har en rekke brukere av Facebook, Messenger, WhatsApp og Instagram skrevet at de er rammet. Først var det i Europa og Nord-Amerika at brukerne meldte om dette onsdag. Senere spredte problemene seg til Australia, Asia og Sør-Amerika.

– Jeg har aldri sett Facebook nede så lenge. Elleve timer, og problemene vedvarer globalt, skriver en oppgitt bruker.

– Dette er ille. Det er ikke noe morsomt i det hele tatt, skriver en annen bruker.

– Jeg visste ikke engang at noe var nede. Jeg har ikke logget meg inn de siste to dagene. Dere burde se dere i speilet og lytte til hvordan dere høres ut. Dere får det til å virke som om verdens ende har kommet bare fordi dere ikke kan være på Facebook. Skaff dere et virkelig liv i stedet for et digitalt liv, skriver en person som kaller seg Johanna torsdag formiddag.

– Ikke nettangrep

Torsdag var tilgangen tilbake for mange, men en del brukere meldte fortsatt om problemer i Europa, USA og noen steder i Asia. Facebook selv har ikke kommentert saken siden natt til torsdag norsk tid.

– Vi er klar over at noen brukere i øyeblikket har problemer med tilgang til Facebook-appene. Vi jobber med å løse saken så fort som mulig, skrev selskapet på den konkurrerende tjenesten Twitter.

Facebook avviste der at det ikke dreier seg om et såkalt tjenestenektangrep (DDoS). Dette er nettangrep som kan hindre at brukerne av en tjeneste får tilgang.

Facebook har 2,3 milliarder månedlige brukere som kommuniserer med hverandre, deler stort og smått, skaffer seg informasjon og knytter nye forbindelser.

Etterforskning

Det siste døgnets problemer finner sted samtidig som New York Times melder at amerikansk påtalemyndighet etterforsker datautvekslingsavtaler som Facebook hadde inngått med minst to mobilprodusenter.

Ifølge avisen hadde begge selskapene via avtalene med Facebook fått tilgang til personopplysninger om flere hundre millioner brukere.

Facebook beskriver selv avtalene som ufarlige verktøy som gjorde det mulig for mobilprodusentene å tilby Facebook-tjenester til sine brukere før Facebook hadde utviklet sin egen mobilapp.

Avisen skriver at det er uklart når etterforskningen startet og hva dens hovedformål er. Facebook har ikke svart på avisens henvendelser om å kommentere saken.