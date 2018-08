Motstandere og allierte hyller McCain

Tidligere president Barack Obama sa at alle amerikanere har stor gjeld til McCain for hans lojalitet mot landets grunnleggende verdier.

– John McCain og jeg var fra forskjellige generasjoner, helt forskjellig bakgrunn og konkurrerte i de høyeste sfærer av politikken. Men trass i alt vi var uenige om, delte vi troskap mot noe høyere – idealene som generasjoner av amerikanere og innvandrere har kjempet for, marsjert for og ofret seg for, sa Obama om mannen han beseiret ved valget i 2008.

– Få har vært så hardt prøvet som John en gang var, eller er blitt avkrevd større mot. Men vi kan alle strebe etter å ha mot til å sette det felles gode over vårt eget, sa han videre.

Mann med prinsipper

Tidligere president George W. Bush, som var McCains rival i det republikanske partiet og beseiret ham i nominasjonskampen i 2000, kalte McCain en mann med dype prinsipper og en patriot av høyeste rang.

Også president Donald Trump sendte sine dypeste kondolanser og respekt til McCains familie i Arizona.

«Vårt hjerte og våre bønner er med dere», tvitret han.

Dagen før hadde imidlertid Trump forholdt seg helt taus da alle andre uttrykte sin sympati etter at det ble kjent at McCain avsluttet behandlingen for den alvorlige kreften, og trolig ville dø innen kort tid.

Trump ikke velkommen

McCain selv avskydde eiendomsmagnaten Trump, som han mente sto for helt andre verdier enn han selv. McCain var en prinsippfast politiker som også hans motstandere så på som en dypt anstendig mann.

Og et av McCains aller siste ønsker mens han kjempet mot hjernekreften, kunne ikke vært klarere: Han gjorde det godt kjent at Trump ikke vil være velkommen i begravelsen hans.

Trump, som selv kom seg unna militærtjenesten på grunn av en angivelig vond fot, angrep i valgkampen jagerflypiloten McCain for å ha blitt tatt til fange, og sa at det var bare derfor han var en krigshelt.

– Jeg liker folk som ikke blir tatt til fange, sa han i en kommentar som ble skarpt fordømt, inkludert av USAs veteraner.

Mattis hyller

I Trump-administrasjonen var det imidlertid andre som hyllet McCain, blant dem forsvarsminister James Mattis.

– Vi har mistet en mann som urokkelig representerte vårt lands beste idealer, sier han.

Republikanernes senatsleder Mitch McConnell ba om ett minutts stillhet for McCain i sitt partilag i Kentucky, der han kalte McCain en fascinerende mann og en unik amerikaner.

Clinton-paret

På demokratenes side uttrykte Hillary og Bill Clinton og tidligere visepresident Joe Biden sin beundring for McCain. Clinton-paret hyllet ham for å søke tverrpolitisk samarbeid når det virkelig gjaldt, og Biden kalte ham en venn.

– John McCains liv er et bevis på at noen sannheter er evige. Karakter. Mot. Integritet. Ære. Et liv som inneholder disse sannhetene kaster en lang skygge, sa Biden som satt sammen med ham i Senatet i mange år.