Minst 50 drept av høyreekstremister i USA i fjor

Antallet amerikanere som ble drept av høyreekstremister, økte i fjor med 35 prosent fra året før, da det ble registrert 37 slike drap i USA: Det går fram av rapporten «Murder and Extremism in the United States in 2018», utarbeidet av organisasjonen Anti-Defamation League (ADL).

I 2015 og 2016 ble henholdsvis 70 og 72 drept av politisk motiverte ekstremister, men 2018 var likevel det fjerde verste året siden 1995.

Jødiske ofre

ADLs rapport dokumenterer 17 ulike hendelser, og i samtlige kunne gjerningsmennene knyttes til høyreekstreme miljøer. 16 av de 50 som ble drept, var jøder.

Elleve jøder ble drept da den 46 år gamle høyreekstremisten Robert Bowers åpnet ild i en synagoge i Pittsburgh i oktober.

Fem jøder var blant dem 17 som ble drept da 19-åringen Nikolas Cruz gikk til angrep mot en skole i Florida i februar.

Bør være en vekker

ADLs leder Jonathan Greenblatt er bekymret over utviklingen og viser til at høyreekstremister det siste tiåret har stått bak en økende andel av denne typen drap i USA.

– Rasistangrepet i Pittsburgh bør være en vekker for alle og viste hvilke dødelige følger hatretorikk kan få, sier han.

73,3 prosent av alle drap begått av politisk eller religiøst motiverte ekstremister i USA siden 1970, ble begått av høyreekstremister, viser ADLs analyse.

23,4 prosent av slike drap ble til sammenligning begått av ytterliggående islamister, mens de resterende drapene er begått av ekstremister som ikke faller inn under noen av disse to kategoriene.

Må erkjenne

– Det er på høy tid at landets ledere erkjenner hvor alvorlig denne trusselen er og at de sette inn nødvendige ressurser for å bekjempe høyreekstremismens svøpe, sier Greenblatt.

ADL ble grunnlagt av amerikanske jøder i 1913 og har opp gjennom årene særlig markert seg i kampen mot antisemittisme.

Organisasjonen har også vært aktive innen den amerikanske borgerrettighetsbevegelsen, men har de siste årene høstet kritikk for å sidestille kritikk av Israel og sionismen med antisemittisme.