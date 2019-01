«Roma» og «The Favourite» fikk flest Oscar-nominasjoner

Det ble klart da årets nominasjoner til verdens mest prestisjetunge filmpris ble kunngjort i Los Angeles tirsdag.

Alfonso Cuarons Netflix-film handler om hans barndom i Mexico by på 70-tallet, mens Giorgos Lanthimos' har lagt handlingen til tidlig på 1700-tallet der England er i krig med Frankrike.

Deretter fulgte musikalen «A Star Is Born» med åtte nominasjoner, men skuespilleren Bradley Cooper ble ikke nominert for sin regidebut. Også Adam McKays «Vice», som handle rom tidligere visepresident Dick Cheney, fikk samme antall nominasjoner.

Black Panther og Queen

Superheltfilmen «Black Panther» var i forkant av kunngjøringen ansett som en av favorittene, men endte opp med sju nominasjoner, mens «BlacKkKlansman» fikk fem.

Også «Bohemian Rhapsody», som fikk ganske hard medfart av kritikerne, fikk fem nominasjoner, inkludert for beste mannlige hovedrolle. Rami Malik spiller Freddie Mercury i filmen om rockegruppa Queen.

De nominerte til beste film ble «Black Panther», «BlacKkKlansman», «Bohemian Rhapsody», «The Favourite,«Green Book», «Roma», «A Star Is Born» og «Vice».

Filmene som er nominert for beste regi inkluderer «BlacKkKlansman» (Spike Lee), «Cold War» (Pawel Pawlikowski), «The Favourite» (Giorgos Lanthimos), «Roma» (Alfonso Cuaron) og «Vice» (Adam McKay).

Norsk islett

Ingen nordiske filmer er denne gangen nominert i kategorien for beste fremmedspråklige film. I år er de nominerte her «Cold War» (Polen), «Never Look Away» (Tyskland), «Roma» (Mexico), «Shoplifters» (Japan) og «Capernaum» (Libanon).

I sistnevnte film er det et norsk islett. Hovedrollen spilles av 14 år gamle Zain Al Rafeea som går på skole i Hammerfest der han er bosatt med familien sin. Filmen handler om en gutt som saksøker familien for å ha satt ham til verden.

Den 91. Oscar-utdelingen finner sted i Hollywood søndag 24. februar.

Utvalgte kategorier av årets Oscar-nominasjoner:

Beste film:

«Black Panther»

«BlacKkKlansman»

«Bohemian Rhapsody»

«The Favourite»

«Green Book»

«Roma»

«A Star Is Born»

«Vice»

Beste regi:

Alfonso Cuaron, «Roma»

Giorgos Lanthimos, «The Favourite»

Spike Lee, «BlacKkKlansman»

Pawel Pawlikowski, «Cold War»

Adam McKay, «Vice»

Beste mannlige hovedrolle:

Christian Bale, «Vice»

Bradley Cooper, «A Star Is Born»

Willem Dafoe, «At Eternity's Gate»

Rami Malek, «Bohemian Rhapsody»

Viggo Mortensen, «Green Book»

Beste kvinnelige hovedrolle:

Yalitza Aparicio, «Roma»

Glenn Close, «The Wife»

Olivia Colman, «The Favourite»

Lady Gaga, «A Star Is Born»

Melissa McCarthy, «Can You Ever Forgive Me?»

Beste mannlige birolle:

Mahershala Ali, «Green Book»

Adam Driver, «BlacKkKlansman»

Sam Elliott, «A Star is Born»

Richard E. Grant, «Can You Ever Forgive Me?»

Sam Rockwell, «Vice»

Beste kvinnelige birolle:

Amy Adams, «Vice»

Marina De Tavira, «Roma»

Regina King, «If Beale Street Could Talk»

Emma Stone, «The Favourite»

Rachel Weisz, «The Favourite»

Beste fremmedspråklige film:

«Capernaum» (Libanon)

«Cold War» (Polen)

«Never Look Away» (Tyskland)

«Roma» (Mexico)

«Shoplifters» (Japan)

Beste animasjonsfilm:

«Incredibles 2»

«Isle of Dogs»

«Mirai»

«Ralph Breaks the internett»

«Spider-Man: Into the Spider Verse»

Beste tilrettelagte manus:

Nicole Holofcener and Jeff Whitty, «Can You Ever Forgive Me?»

Barry Jenkins, «If Beale Street Could Talk»

Spike Lee, Charlie Wachtel, David Rabinowitz and Kevin Willmott, «BlacKkKlansman»

Eric Roth, Bradley Cooper and Will Fetters, «A Star is Born»

Joel and Ethan Coen, «The Ballad of Buster Scruggs»

Beste originalmanus:

Nick Vallelonga, Brian Currie and Peter Farrelly, «Green Book»

Alfonso Cuaron, «Roma»

Deborah Davis and Tony McNamara, «The Favourite»

Adam McKay, «Vice»

Paul Schrader, «First Reformed»

Beste dokumentarfilm:

«Free Solo»

«Hale County This Morning, This Evening»

«Minding the Gap»

«Of Fathers and Sons»

«RBG»

