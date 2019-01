Minst 16 drept i angrep mot USAs styrker i Syria

To amerikanske soldater og to amerikanske sivile er blant de drepte. Tre andre amerikanske soldater er såret. Angrepet skjedde under et rutineoppdrag, ifølge den USA-ledede koalisjonen.

En av de sivile amerikanerne som ble drept, var en etterretningsspesialist. I tillegg ble en rekke krigere i den USA-støttede SDF-koalisjonen drept.

– IS beseiret

Angrepet er den dødeligste som er rettet mot amerikanske styrker siden de ankom Syria i 2015, og den første siden president Donald Trump før jul kunngjorde uttrekking av de 2.000 amerikanske soldatene fra landet. Han begrunnet det med at IS i hovedsak er blitt bekjempet.

Visepresident Mike Pence gjentok rett etter onsdagens angrep at IS har «kollapset» og at deres nettverk er «beseiret». Kort tid senere leverte han en uttalelse der han fordømte angrepet, men sto støtt ved tilbaketrekningsplanen fra Syria.

Kongressen reagerer

Angrepet har igjen vekket krefter i Kongressen som ønsker å reversere tilbaketrekningen av amerikanske soldater. Den republikanske senatoren Lindsey Graham sa onsdag under en komitéhøring at han frykter at Trumps tilbaketrekning vil styrke IS og skape usikkerhet for USAs allierte.

– Jeg vet folk er frustrerte, men vi vil aldri bli trygge her om vi ikke er villige til å hjelpe folk der borte som vil stå opp mot denne radikale ideologien, sa han. Også flere demokratiske senatorer reagerer.

Men ifølge senator Rand Paul, en av flere republikanske senatorer som møtte Trump i Det hvite hus sent onsdag, står Trump fjellstøtt ved sin beslutning om at USA ikke kan være i verken Syria eller Afghanistan «for alltid». Men Paul avslørte ikke om det har skjedd endringer i tidsplanen for tilbaketrekningen.

IS hevder å stå bak

IS, som har påtatt seg ansvaret for angrepet, hevder via sin propagandakanal at angrepet ble utført av en person i bombevest som slo til mot en patrulje fra den internasjonale koalisjonen i Manbij nord i Syria

– Selvmordsbomber Abu Yassin al-Shami, iført en bombevest, sprengte seg mot en patrulje som inkluderte medlemmer av korsfarerkoalisjonen og PKK-frafalne nær restauranten Palace of Princes, heter det I IS-uttalelsen.

Navnet som oppgis tyder på at selvmordsbomberen var syrer, ifølge medier. Begrepet «PKK-frafalne» brukes av jihadister når de henviser til kurdiske styrker tilhørende YPG-militsen.

Den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) og Manbijs kurdisk-ledede militærråd, som administrerer byen, opplyser også at angrepet skjedde like ved en restaurant.

USA-tilstedeværelse

Den kurdiskdominerte, USA-støttede SDF-koalisjonen har siden 2016 hatt kontroll over Manbij, som ligger i Aleppo-provinsen, få kilometer fra grensen til Tyrkia. Med støtte fra USA erobret SDF-koalisjonen byen fra den ytterliggående islamistgruppen IS.

I desember inntok russiske soldater Manbij for å støtte syriske regjeringsstyrker etter forespørsel fra den kurdiske YPG-militsen, som utgjør en viktig del av SDF og som er den syriske avleggeren av PKK-geriljaen.

YPGs forespørsel var begrunnet med frykt for en tyrkisk storoffensiv etter president Trumps beslutning om å trekke ut de amerikanske soldatene i Nord-Syria.

IS har ikke lenger noen befestet stilling i Manbij-området. Men gruppen har fortsatt noen lommer øst i Syria, der IS-krigere kjemper mot USA-støttede kurdiskledede styrker.

IS har også fortsatt evne til å utføre selvmordsangrep i mange deler av Syria.