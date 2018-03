Malala endelig hjemme

Lørdag ankom 20-åringen under streng bevoktning av det pakistanske forsvaret Mingora-området, der familie og venner tok imot henne.

– Jeg forlot Swat med lukkede øyne, og nå er jeg kommet tilbake med øynene åpne, fortalte hun.

– Jeg er veldig lykkelig. Drømmen min har gått i oppfyllelse. Freden har vendt tilbake til Swat, takket være uvurderlige ofre fra mine brødre og søstre, sa Malala etter et besøk på en skole.

Det var i Mingora opprørere fra Taliban stanset skolebussen hun satt på 12. oktober 2012 og skjøt den unge jenta i hodet.

Bakgrunnen for angrepet var at Malala hadde markert seg som en forkjemper for jenters rett til utdanning, blant annet ved å skrive en blogg, noe Taliban sterkt mislikte.

Uredd forkjemper

Etter angrepet ble Malala fløyet til Storbritannia, der dyktige kirurger greide å redde henne, og hun har siden reist verden rundt og markert seg som en uredd forkjemper for menneskerettigheter og barns rett til skolegang.

Malala, som i dag er student ved Oxford-universitetet i Storbritannia, ble i 2014 den yngste person noensinne som er tildelt Nobels fredspris i en alder av 17 år.

Gledestårer

Hun har ikke vært tilbake i Pakistan før nå, og hun la ikke skjul på sin glede da hun ankom Islamabad torsdag.

– Hele tiden har jeg drømt om å dra tilbake til Pakistan og møte folk på gatene i fred og uten frykt. Nå har det faktisk skjedd, sa hun med tårer i øynene etter å ha blitt tatt imot av statsminister Shahid Khaqan Abbasi.

– Du er den sterkeste av Pakistans stemmer mot ekstremisme, kvitterte Abbasi, som omtalte Malala som Pakistans datter.