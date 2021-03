Demonstranter blir skutt av sikkerhetsstyrkene i Myanmar – tre kritisk skadd

Sikkerhetsstyrkene i Myanmar har skutt med skarp ammunisjon mot demonstranter nordvest i landet, sier helsepersonell. Tre personer er kritisk skadd.

Demokratiforkjempere i Myanmar fortsetter protestene mot de militære, som grep makten i et kupp 1. februar. Dette bildet viser demonstranter med hjelmer i landets største by Yangon. Foto: AP / NTB

NTB-AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Politi og sikkerhetsstyrker slår hardt ned på demonstrasjonene i Myanmar. Fra Kalay i nordvest kommer det meldinger om at det blir skutt med skarpt mot demonstrantene. Foto: AP / NTB

– Vi har ikke nok leger her, sier en lege i byen Kalay på telefon til nyhetsbyrået AFP og beskriver skadene de tre er påført.

Også en redningsarbeider forteller til nyhetsbyrået at folk er såret etter å ha blitt skutt med skarp ammunisjon og med gummikuler. Om lag 20 skal ha blitt truffet.

Samme dag var det begravelse i landets største by, Yangon, for en 23 år gammel student som ble drept søndag. De sørgende sang en revolusjonssang med teksten «Ingen nåde, bare bøller – døde kropper ligger her og der,» mens de viste tre fingre som hyllest til demokratiet.

Også i Yangon brukte politiet vold mot demonstrantene, og det ble meldt om bruk av tåregass og gummikuler.

Sist søndag opplevde Myanmar den blodigste dagen siden militærkuppet 1. februar. Minst 18 demonstranter skal ha blitt drept, ifølge FN-kilder.

Ifølge Assistance Association for Political Prisoners er mer enn 1.200 personer pågrepet siden militærkuppet, og 900 er fortsatt fengslet. Trolig er tallet langt høyere.