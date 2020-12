Trump kan gå mot ydmykende nederlag i Kongressen

Demokratene har stor tro på at Kongressen for første gang kommer til å overkjøre et veto fra Donald Trump når det igjen skal stemmes over forsvarsbudsjettet.

President Donald Trump spiller golf i Palm Beach mandag. Foto: Greg Lovett / The Palm Beach Post via AP / NTB

NTB-AFP

Trump la lille julaften ned veto mot forsvarsbudsjettet selv om det var vedtatt med stort flertall i både Representantenes hus og Senatet. For at hans nei skal kunne settes til side, trengs det to tredels flertall i begge forsamlingene.

Avstemningen i Representantenes hus er planlagt senere mandag, mens Senatets avstemning etter planen skal holdes tirsdag.

Forsvarsbudsjettet lyder på 740,5 milliarder dollar, noe som tilsvarer cirka 6.500 milliarder kroner.

Årsaken til at Trump la ned veto er flere. Han er misfornøyd med at budsjettet ikke innebærer fjerning av en lov som gir sosiale medier som Facebook og Twitter rettslig beskyttelse. Han er også sterkt imot at ti militærbaser skal kunne skifte navn ettersom de er oppkalt etter omdiskuterte sørstatsgeneraler.