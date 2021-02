Drapsbølge i den beryktede Al-Hol-leiren i Syria

Grov vold griper om seg i den belastede Al-Hol-leiren i det nordøstlige Syria. Bare den siste måneden er 20 drept, både menn og kvinner.

En drapsbølge ryster Al-Hol-leiren i Syria. Foto: AP / NTB

IS-justisen i Al-Hol-leiren i Syria er hard, og sist måned ble det funnet rundt 20 drepte i leiren, både menn og kvinner. Foto: AP / NTB

En politimann ble skutt og drept med et våpen med lyddemper, en ansatt i leiren ble drept og hans sønn såret i skyting inne i leirområdet. En mann ble funnet en morgen med hodet kappet av.

De som kjenner de interne forholdene i Al-Hol, mener at drapene er utført av IS-medlemmer som straff mot personer som er ansett som fiender.

Drapene skal også fungere som et varsel for tilhengere mot å bli frafalne og avvike fra den harde linjen, sier de lokale syriske myndighetene som driver leiren, og som strever med å opprettholde en slags lov og orden.

Leirledelsen har ellers ingen forklaring på den plutselige drapsbølgen, men sier et amnestiprogram for opp til 25.000 syriske innsatte kan ha utløst frykt for frafalne.

Hjemsendelse

Den tiltakende volden har utløst nye krav om at land både i Europa og ellers må hente hjem sine egne statsborgere i den enorme leiren med 62.000 mennesker. Repatrieringen har mistet framdriften og blitt sterkt hemmet av koronapandemien.

Nylig ba en FN-gruppe flere land, blant dem Norge, om å hente hjem sine borgere fra leirene Al-Hol og Roj i Syria. Regjeringen forsikret da om at de følger situasjonen for fremmedkrigerne og deres barn.

UD presiserte imidlertid at de gjenværende kvinnene som lever i de syriske leirene, ikke har bedt norske myndigheter om hjelp til å returnere til Norge. Dermed er det ikke noe UD kan gjøre.

Frykten er at barn og unge risikerer å havne i klørne på de mest uforsonlige IS-tilhengerne hvis det drøyer lenge med å få utsendelsen på sporet igjen, advarer FN-eksperter.

– Al-Hol er i ferd med å bli livmoren som gir liv til en ny generasjon ekstremister, sier Abdullah Suleiman Ali, en syrisk forsker som følger jihadistgruppene tett.

To år

Det er snart to år siden den USA-ledede alliansen tok kontroll over den siste biten med IS-land i denne delen av Syria. Det betydde slutten for det mye omtalte kalifatet som i sine velmaktsdager strakte seg store deler av Syria og Irak.

Den makabre krigen varte i rundt fem år og endte med at en USA-støttet kurdisk allianse satt med styringen i det østlige og nordøstlige Syria. Kurderne får hjelp av noen få hundre amerikanske soldater.

IS-opprøret har endret karakter, men fortsetter som en undergrunnsbevegelse i grenseområdet mellom Irak og Syria. Angrepene mot syriske myndigheter har avtatt betraktelig, men lommer med IS-krigerne er stadig i sving og retter korte, intense angrep mot regjeringsstyrker, den kurdisk-styrte militsen og sivile ansatte i regionen.

Kvinner og barn

Al-Hol huser enker, hustruer og barn og andre familiemedlemmer til IS-krigere. Over 80 prosent av innbyggerne i leiren kommer i denne kategorien.

Flertallet er irakere og syrere, men det er rundt 10.000 mennesker som kommer fra 57 andre land. Disse holdes atskilt i en del av leiren som kalles Annexet. Mange blir stadig omtalt som fanatiske IS-tilhengere.

Leiren blir ofte omtalt som fullstendig kaotisk, et sted der kjernen av gamle IS-krigere tvinger viljen sin på alle andre og forsøker å hindre at noen skal samarbeide med de lokale kurdiske myndighetene som har ansvar for sikkerheten.

IS-celler i Syria har kontakt med sine meningsfeller inne i leiren, og enhver som forsøker å avsløre eller sågar stanse slike kanaler, leker med døden, sier den erfarne kurdiske administratoren Badran Cia Kurd.