Ekspertpanel gir grønt lys til vaksinegodkjennelse i USA

Ekspertpanelet i mat- og legemiddeltilsynet FDA anbefaler at koronavaksinen til Pfizer og Biontech får nødgodkjennelse i USA. Anbefalingen ventes å bli fulgt.

Ekspertpanelet i USAs mat- og legemiddeltilsyn FDA anbefaler at Pfizers koronavaksine før nødgodkjennelse i USA. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB

NTB-AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Panelet består av spesialister på vaksineutvikling, smittsomme sykdommer og medisinsk statistikk.

I en avstemning der 17 stemte for, 4 imot og én avsto fra å stemme, konkluderte panelet med at vaksinen ser ut til å være trygg og effektiv nok til å få krisegodkjenning til bruk for voksne og dem over 16 år.

Vaksinen er allerede godkjent i Storbritannia og Canada, og møtet i FDA-panelet er siste skritt før utsendelsen av millioner av doser av vaksinen kan starte i USA.

Det er ventet at FDA vil følge anbefalingen, og vaksineringen kan begynne i løpet av få dager, avhengig av hvor fort tilsynet tar en avgjørelse.

Godkjenningen av vaksinen finner sted på et tidspunkt da verden er rammet av nye bølger av koronasmitte. Viruset har hittil krevd over 1,5 millioner liv, 290.000 av dem bare i USA.

Ifølge Pfizer vil selskapet kunne tilby 25 millioner doser av vaksinen, som må tas i to omganger, i USA før nyåret.

Men vaksineforsyningen vil være begrenset i begynnelsen, og dosene vil primært tilbys helsepersonell og beboere på pleiehjem. Neste i køen er andre i risikogrupper, fram til vaksinen blir bredt tilgjengelig, trolig først utpå vårparten.