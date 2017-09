Dronning Margrethe ber om at prins Henrik får ro

Dronningen, som er inderlig lei seg over situasjonen, ber i uttalelasen om at prinsen i tiden fremover får den ro situasjonen krever.

– I forlengelse av et lengre utredningsforløp og senest en rekke undersøkelser foretatt i løpet av sensommeren, har et spesialistteam ved Rigshospitalet nå konkludert med at Hans Kongelige Høyhet Prins Henrik lider av demens, heter det i en uttalelse fra dronning Margrethe på det danske kongehusets nettside.

Svekket

Det er ikke sagt noe om hva slags demenssykdom prinsen er rammet av. Diagnosen innebærer at den 83 år gamle prinsens kognitive funksjonsnivå er svekket, heter det i pressemeldingen.

– Omfanget av de kognitive sviktene er ifølge Rigshospitalet større enn forventet for prinsens alder og kan ledsages av forandringer i væremåte, reaksjonsmønstre, dømmekraft og følelsesliv, og kan dermed også påvirke samspillet med omverdenen, står det videre.

Vakte oppsikt

Som følge av diagnosen blir det færre oppgaver fremover for prins Henrik, som ble pensjonert for halvannet år siden. Det vil også bli tatt stilling til hva som skal skje med hans æresverv og lignende.

3. august vakte det oppsikt da prins Henrik forlangte å bli begravet et annet sted enn sin kone, Danmarks dronning Margrethe. Årsaken var at han ville tituleres kongegemal, og ikke prinsgemal. Dronningen uttalte den gang at det var en beslutning hun var innforstått med.

Kongehuset opplyser ifølge dansk TV 2 onsdag at ønsket om eget gravsted står ved lag, til tross for prinsens sykdom.

- Prins Henriks sykdom endrer ikke på beslutningen om begravelsen. Det er viktig å holde tingene fra hverandre. Prinsens beslutning er ikke av nyere dato, sier kongehusets kommunikasjonssjef Lene Balleby til kanalen.

Prinsen har flere ganger i sommer vært innlagt på sykehus hvor han er blitt operert for åreforkalkninger og ble sist utskrevet i slutten av august.

Statsministeren føler med kongehuset

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) var raskt ute med en pressemelding etter at kongehuset onsdag opplyste om prins Henriks sykdom.

– De siste månedene har ikke vært lette for kongehuset. Det har gjort meg vondt, på samme måte som jeg er sikker på at det også har vært vondt for alle andre som verdsetter kongehusets virke og hele kongefamilien, sier han.

Det norske kongehuset ønsker ikke å kommentere saken overfor NTB.

Kjøkkenkunstner

Prins Henrik - med døpenavnet Henri Marie Jean André - er født fransk, vokste opp i Fransk Indokina og ble utdannet i Hanoi og i Paris. Han gikk inn i fransk utenrikstjeneste og var stasjonert i London da han i 1964 møtte daværende kronprinsesse Margrethe av Danmark.

I 1967 ble de to gift, og siden 1972 har hun vært dronning av Danmark. Paret har to sønner; kronprins Frederik og prins Joachim. Prins Henrik har utgitt både diktsamlinger, kokebøker og memoarboken "Skæbne forpligter" (1996).