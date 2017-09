– I forlengelse av et lengre utredningsforløp og senest en rekke undersøkelser foretatt i løpet av sensommeren, har et spesialistteam ved Rigshospitalet nå konkludert med at Hans Kongelige Høyhet Prins Henrik lider av demens, heter det i uttalelsen.

Dronning Margrethe og kongefamilien ber om at prinsen fremover får den ro situasjonen krever.

Svekket

Demensdiagnosen innebærer at den 83 år gamle prinsens kognitive funksjonsnivå er svekket, heter det videre.

– Omfanget av de kognitive sviktende er ifølge Rigshospitalet større enn forventet for prinsens alder og kan ledsages av forandringer i væremåte, reaksjonsmønstre, dømmekraft og følelsesliv, og kan dermed også påvirke samspillet med omverdenen, står der i pressemeldingen.

Vakte oppsikt

Som følge av diagnosen vil prins Henrik få færre oppgaver i tiden fremover. Det vil også bli tatt stilling til hva som skal skje med æresverv og lignende.

Tidligere i sommer vakte det oppsikt da prins Henrik forlangte å bli begravet et annet sted enn sin kone, Danmarks dronning Margrethe.

Prins Henrik ble operert i lysken i juli og var i august igjen innlagt på sykehus på grunn av komplikasjoner etter operasjonen.