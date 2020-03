Biden hyller Buttigieg: - Minner meg om sønnen min

Joe Biden sier at Pete Buttigieg, som gir sin støtte til den tidligere visepresidenten, minner ham om sønnen Beau, som døde av hjernekreft i 2015.

Tidligere visepresident Joe Biden og tidligere ordfører av South Bend Pete Buttigieg under en debatt i Las Vegas i februar. Buttigieg har avsluttet kampanjen sin og støtter nå Biden. Foto: Foto: John Locher / AP / NTB scanpix

NTB

– Jeg tror ikke jeg har gjort dette før, men Buttigieg minner meg om sønnen min, Beau. Jeg vet at det kanskje ikke betyr så mye for de fleste, men for meg er det det største komplimentet jeg kan gi til en mann eller en kvinne, sa Biden under et valgkamparrangement i Dallas mandag, skriver CNN.

Beau Biden døde av hjernekreft bare 46 år gammel.

Uttalelsene til Biden kommer etter at Buttigieg uttalte at han gir sin støtte til den tidligere visepresidenten. Søndag avsluttet den tidligere ordføreren av South Bend kampanjen sin. Han mente at det var det beste for partiet og landet.

– Da jeg stilte som presidentkandidat, var hele ideen å samle landet for å slå Donald Trump og vinne gjennomslag for verdiene vi deler. Det var hele tiden et mål som var mye større enn å bli president. Det er derfor jeg nå gir min fulle støtte til Joe Biden, sa Buttigieg.

Også Amy Klobuchar, som avsluttet sin kampanje mandag, støtter Biden. Beto O’Rourke, trakk seg fra Demokratenes nominasjonskamp i desember, planlegger også å støtte Biden, skriver CNN.

Foruten Sanders og Biden står bare Elizabeth Warren, Tulsi Gabbard og mangemilliardæren Michael Bloomberg igjen i kampen om nominasjonen.

Sanders leder fortsatt klart på meningsmålingene om å bli den som skal utfordre president Donald Trump til høsten.