Én drept og to alvorlig skadd etter knivstikking i Birmingham

Én mann har blitt drept og to andre alvorlig skadd etter å ha blitt knivstukket i sentrum i den britiske byen Birmingham, opplyser politiet.

Publisert: Publisert: I dag 07:41

NTB

Ytterligere fem andre personer har blitt skadd, men skadene deres blir ikke vurdert som livstruende, opplyser politiet i West Midlands.

De to som er alvorlig skadd, er en mann og en kvinne.

Politiet ser knivstikkingene, som skjedde i tidsrommet 00.30 og 02.20, i sammenheng med hverandre. De skriver at de gjør alt de kan for å finne ut hvem som sto bak.

Politiet fikk meldinger om en knivstikking i Birmingham sentrum rundt klokken 00.30 lokal tid.

– Vi rykket ut umiddelbart sammen med kollegaer fra ambulansetjenesten. Det ble meldt om en rekke knivstikkinger i området kort tid etter. Vi er klare over at flere personer er skadd, men for øyeblikket kan vi ikke si noe om hvor mange eller hvor alvorlig, heter det i en uttalelse fra politiet i West Midlands.

Det er foreløpig ikke kjent hva som er bakgrunnen for hendelsen eller hvem som har vært involvert.