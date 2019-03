20 år siden NATO bombet Serbia

NATO begikk en forbrytelse da de bombet Serbia, og vi vil aldri slutte oss til alliansen, sa Serbias president Aleksandar Vucic søndag. Da var det nøyaktig 20 år siden den nordatlantiske forsvarsalliansen innledet en 78 dager lang bombeoffensiv mot Serbia og Montenegro – de siste restene av Jugoslavia – for å stanse blodbadet som pågikk i Kosovo.

– 2.500 sivile døde, 79 av dem barn, ruineringen av landet og ødeleggelser for titalls milliarder dollar, vil for oss alltid være en forbrytelse, sa Vucic under en markering i Nis, 250 kilometer sør for den serbiske hovedstaden Beograd.

Presset Milosevic

Offensiven var en reaksjon på det NATO så på som en overdrevent hardhendt innsats mot det albanske opprøret i Kosovo. Til slutt kapitulerte den serbiske lederen Slobodan Milosevic og ga landets væpnede styrker ordre om å trekke seg tilbake fra området. Dette skulle på sikt bane vei for Kosovos uavhengighetserklæring i 2008.

Litt over halvparten av FNs medlemsland anerkjenner Kosovo. Norge ga sin anerkjennelse i slutten av mars 2008.

Vendepunkt

Blant de etniske albanerne i Kosovo ble 20-årsdagen også markert – med positivt fortegn.

President Hashim Thaci, som var opprørernes politiske representant omtaler 24. mars, da bombingen startet, som en «storslått og strålende dag».

– Den dagen for 20 år siden ble et vendepunkt. Folket vårt vendte blikket mot himmelen og sa «det finnes en gud», sa statsminister Ramush Haradinaj, en tidligere opprørskommandant.