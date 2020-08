Biden vil ha munnbindpåbud i USA

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden oppfordrer til et nasjonalt påbud for bruk av munnbind for å bremse smittespredningen i USA.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden oppfordrer til et nasjonalt påbud for bruk av munnbind for å bremse smittespredningen i USA. Foto: Carolyn Kaster / AP / NTB scanpix

NTB-DPA-AP

– Som et minimumskrav bør alle amerikanere bruke munnbind når de er ute de neste tre månedene. La oss innføre et nasjonalt påbud med det samme, og vi vil redde liv, sier Biden.

Han peker på at tiltaket kan redde mer enn 40.000 liv de neste tre månedene og understreker at flere enn 165.000 personer i USA allerede har dødd som følge av koronapandemien i landet.

– Det hadde ikke trengt å være slik, sier Biden, som mener president Donald Trumps håndtering av krisen har kostet mange tusen amerikanere livet.

Trump svarer med å anklage Biden for å politisere koronakrisen, noe Trump selv er blitt anklaget for å gjøre gjentatte ganger de siste månedene.

Presidenten hevder Biden har tatt feil av koronapandemien hele tiden og «ignorert vitenskapelige bevis og satt venstrevridd politikk foran fakta».