«Titanic»-verftet er i ferd med å gå under

Verftet Harland and Wolff ble satt under administrasjon hos revisjons- og rådgivningsselskapet BDO mandag, med rettsmøte for insolvens tirsdag. Insolvens er et nødvendig krav for at vilkårene for konkurs skal være oppfylt.

Eierselskapet, riggselskapet Dolphin Drilling, tidligere Fred Olsen Energy, begjærte seg selv konkurs i slutten av juni. Selskapet la ut Harland and Wolff for salg allerede i fjor på grunn av sine finansielle problemer, men har ikke funnet noen kjøper.

Stolt historie

Skipsverftet i Belfast bygde i sin tid Titanic og er blitt omtalt som noe av det som en gang definerte Storbritannias industrielle makt.

Mens Titanic sank på jomfruferden over Atlanterhavet etter et ublidt møte med et isfjell i 1912, fortsatte verftet og ble et av Storbritannias nøkkelindustriselskaper under annen verdenskrig, da de bygde rundt 150 skip.

Verftets massive gule kraner, Samson og Goliath, regnes som stolte landemerker i Belfast.

På det meste hadde verftet 30.000 ansatte, men nå er det nede i 125, selv om det er flere hundre arbeidstakere som er avhengige av verftets drift for sine jobber videre utover i arbeidskjeden.

Liam McBurney, AP/Scanpix

Vil kjempe

Britiske myndigheter har hittil avstått fra å gripe inn og redde verftet. Fagforeningens ledere har anklaget den konservative regjeringen og statsminister Boris Johnson for ikke å ha en konsekvent plan for å redde produktive arbeidsplasser i landet.

– Framtiden til Harland and Wolff er mer enn et «kommersielt spørsmål» som statsministeren bare kan stå og se på uten å gjøre noe med, sier Michael Mulholland i GMB-forbundet, som har okkupert verftet i protest.

– Men vi vil ikke gi opp dette berømte verftet. Næringen vil fortsette, og kampen vår vil fortsette, sier han.

De siste årene er verftet blitt mer allsidig og har jobbet med alt fra ettermontering av cruiseskip til vindkraftprosjekter.