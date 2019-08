Greta Thunberg ledet klimademonstrasjon i New York

Den svenske 16-åringen, som onsdag gikk i land etter en to uker lang seilas over Atlanterhavet, ledet flere hundre ungdommer som demonstrerte mot klimaendringene.

Demonstrantene ropte slagord som «fossile lobbyister må gå» og «det er altfor varmt», med henvisning til den globale oppvarmingen.

Demonstrasjonen var New York-versjonen av Thunbergs ukentlige Friday for Future-aksjon.

Thunberg har reist til New York for å delta på et klimatoppmøte under FN hovedforsamling i september. Hun nektet å fly av miljøhensyn og valgte i stedet å seile til New York med seilbåten Malizia II.

Etter klimamøtet i New York planlegger Thunberg å ta tog og buss til Santiago i Chile for å delta under klimaforhandlingene som pågår der i desember.