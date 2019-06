Åkrene brenner og så kommer sulten

SYRIA: I det nordøstlige Syria står jordene som skulle brødfø den krigsherjede nasjonen i brann. IS tar ansvaret for den brente jords taktikk, men i landsbyen Geri Peri vet de ikke hvem som har satt fyr på hvetemarkene deres. De vet bare at de kommer til å mangle mat i vinter.