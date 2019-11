Mann pågrepet for å stikke hull på Trump-ballong

Lørdag var både presidenten og hans kone Melania til stede under en amerikansk fotballkamp i Tuscaloosa i Alabama.

Det førte til protester, og demonstranter satte opp den om lag seks meter høye ballongen i en park ved fotballstadionet. Det likte ikke Hoyt Deau Hutchinson, som nå er siktet for å ha stukket hull på ballongen.

Politiet i Tuscaloosa sier i en uttalelse at Hutchinson ble observert av politifolk da han stakk hull på ballongen. Han løp deretter fra stedet og ble pågrepet i nærheten.

Hutchinson la ut en video på Facebook før hendelsen.

– Jeg skjelver fordi jeg er så sint. Jeg skal stikke hull på denne ballongen. Følg med. Det bør bli interessant, sa han.

Det kan virke som om flere delte Hutchinsons følelser. På folkefinansieringssiden Go Fund Me er det søndag samlet inn over 24.000 dollar som skal gå til å betale for en advokat for Hutchinson.

Ballongen dukket opp for første gang i London i 2018, da president Trump var på besøk. Varianter av ballongen har siden dukket opp under protester mot Trump en rekke steder, både i og utenfor USA.