Bryllup ble til blodbad i Kabul – verste angrep i byen så langt i år

Minst 63 personer ble drept og 182 såret da en selvmordsbomber sprengte seg selv i en bryllupshall lørdag kveld. Angrepet ser ut til å være rettet mot Afghanistans sjiamuslimske hazara-minoritet.

Eksplosjonen skjedde i herreavdelingen i bryllupshallen. Et vitne fortalte at bomben ble utløst nær en scene hvor musikere og mange av de unge som deltok på festen, oppholdt seg.

Også kvinner er blant ofrene, ifølge myndighetene.

Angrepet er det 17. i rekken av angrep som har rammet Kabul i år, og det er så langt det aller blodigste.

Mange afghanere opplever det som nok et tegn på at de pågående fredssamtalene mellom USA og Taliban ikke nødvendigvis vil gjøre framtiden deres lysere og tryggere.

Målet med forhandlingene er å finne en løsning som gjør at amerikanske styrker kan trekke seg ut av landet.

Familie mistet 14

I én familie ble 14 mennesker revet bort, melder den afghanske TV-kanalen TOLOnews, som viste bilder av etterlatte som gravde graver.

– Omtrent 1.200 mennesker var invitert til bryllupet, sier Ahmad Omid, som overlevde eksplosjonen.

– Jeg var sammen med brudgommen i et annet rom da vi hørte eksplosjonen. Jeg kunne ikke finne noen, alle lå rundt i hallen. Det er så mange døde og sårede her, forteller han.

Alle de drepte og sårede er sivile, opplyser regjeringstalsmann Feroz Bashar.

En kvinne mistet bevisstheten etter å ha lest listen over de døde, ifølge fotografen Jawad Jalali, som jobber for en italiensk hjelpeorganisasjon som driver et sykehus i Kabul.

Hun kom til sykehuset for å lete etter ektemannen og to sønner, som alle var i bryllupet.

– Å Gud, min sønn. Jeg slo sønnen min i dag fordi han var uforskammet, og Gud, jeg skulle ønske jeg ikke hadde gjort det, sa den gråtende kvinnen før hun leste listen og besvimte.

1.200 inviterte

Bryllupshallen ligger i bydelen Dar-ul Aman, i en del av hovedstaden der det bor mange afghanere fra den sjiamuslimske hazara-minoriteten. Gaten er for tiden pyntet med mange lys i ulike farger i forbindelse med at Afghanistan snart skal feire 100-årsjubileum for landets uavhengighet.

En talsmann for president Ashraf Ghani kaller angrepet for grusomt.

– Vi er sjokkert over meldingen om et selvmordsangrep inne i en bryllupshall. Dette er en grusom kriminell handling mot vårt folk. Hvordan er det mulig å trene et menneske og spørre ham om å ta sitt eget liv i et bryllup med en bombe. Hvorfor en slik fiendskap mot uskyldige afghanere, spør Sediq Sediqqi i en melding på Twitter.

Talsmann for Taliban, Zabihullah Mujahid, avviser at Taliban har noe med angrepet å gjøre og fordømmer handlingen.

Fredag ble broren til Talibans leder Haibatullah Akhundzada drept i et bombeangrep mot en moské i Quetta i Pakistan. Fire personer ble drept, men det er uvisst hvem som står bak.

– Grufull handling

Ingen har heller tatt på seg ansvaret for lørdagens angrep mot bryllupet i Kabul, men det har flere likhetstrekk med tidligere angrep utført av IS.

Bilder på sosiale medier viser mange døde som ligger på gulvet i bryllupslokalet, mens bord og stoler er veltet og teppet fullt av blodflekker, ifølge Reuters.

– Alle løp. Flere av våre kelnere ble drept og såret, sier en av kelnerne, Sayed Agha Shah, til nyhetsbyrået.

Bomben gikk av etter en rolig uke i Kabul, men for ti dager eksploderte en bilbombe i samme gate som bryllupshallen. Minst 14 mennesker ble drept i Taliban-angrepet, som var rettet mot afghanske sikkerhetsstyrker. 145 mennesker ble såret, og de fleste ofrene var sivile.

Angrepet søndag var det 17. i Kabul så langt i år. Så langt har 176 personer blitt drept og minst 914 såret i angrepene.

Søndag morgen ble det også meldt om et bombeangrep nord i Afghanistan. Mellom ti og tolv mennesker ble drept da en veibombe rammet et kjøretøy som var på vei til Mazar-e-Sharif, byen der norske soldater var utplassert i nærmere ti år.