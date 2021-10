Kongressen vil straffeforfølge Steve Bannon

Representantenes hus har stemt for å be om at Donald Trumps tidligere sjefstrateg, Steve Bannon, straffeforfølges for å ha vist forakt for Kongressen.

Representantenes hus har stemt for å be om at Donald Trumps tidligere sjefstrateg, Steve Bannon, straffeforfølges.

NTB-AP-Ritzau

Representantenes hus stemte 229 mot 202. Ni republikanere stemte ja.

Bakteppet er at Bannon har nektet å vitne i komiteen som gransker kongresstormingen 6. januar. Bannon ble instruert av Trump til ikke å stille opp. Han hadde fra før, via sin advokat, varslet at han ikke ville svare på noen spørsmål.

– Amerikanere fortjener å vite hva han visste og hva han gjorde, sier republikaneren Liz Cheney, som er med i granskningskomiteen.

Vedtaket i Kongressen betyr at saken havner i hendene på påtalemyndigheten, som skal avgjøre hvorvidt anklagene mot Bannon skal tas videre i rettssystemet som en straffesak. Det er riksadvokat Merrick Garland som må ta den endelige avgjørelsen om det skal tas ut en formell tiltale.

Det kan resultere i fengsel i opptil ett år eller utløse bot.

6. januar stormet tusenvis av Trump-tilhengere Kongressen. Det skjedde i et forsøk på å stoppe den formelle godkjennelsen av Joe Biden som vinner av presidentvalget i november 2020.