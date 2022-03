To lærere ble drept i skoleangrepet i Malmö

Svensk politi kjenner fortsatt ikke motivet til eleven som mandag kveld drepte to lærere med kniv og øks på en videregående skole i Malmö.

NTB

Under en pressekonferanse tirsdag opplyste politiet at den 18 år gamle gjerningsmannen, som kommer fra Trelleborg 30 kilometer sør for Malmö, tidligere er ustraffet.

18-åringen varslet selv politiet klokka 17.12 mandag.

– Jeg sitter i tredje etasje og jeg har lagt fra meg våpnene og jeg har drept to personer, skal han ifølge Aftonbladet ha sagt.

Da politiet kom til stedet 10 minutter senere fant de 18-åringen i tredje etasje på Malmö Latinskola, sammen med to skadde kvinner som begge var lærere på skolen.

De to ble kjørt til sykehus, men døde samme kveld av skadene.

Angrepet skjedde etter skoletid i 17-tiden, men et 50-tall personer befant seg på skolen under en øvelser til skolerevyen.

18-åringens motiv er ikke kjent, og det er uklart om ofrene for angrepet var tilfeldige.

Ifølge ansatte på skolen skal 18-åringen har oppført seg underlig den siste tiden, noe som skal ha vakt bekymring.

– Flere lærere på skolen har fortalt at han har oppført seg svært underlig i hele vinter og de var derfor redde for at noe skulle hende, sier en kilde til Aftonbladet.