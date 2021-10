Etter nesten 7 år i Norge tvang koronaen dem til å selge leiligheten. Nå bor de i en bobil på den polske landsbygda

Koronaen grep tak i oss alle. Svenskene fikk det tøffere enn oss. To og en halv time sør for Jesus møter vi et ungt par og en hund som har begynt på ny.

Sommeren slapp grepet samtidig som koronapandemien begynte å gjøre det samme. Rundt 550 dager preget av restriksjoner, usikkerhet og ufrihet satte sitt preg på samfunnet.

Samtidig visste vi at mange hadde hatt det langt verre enn oss. Det bor nesten ikke folk i Norge, og vi bor gjerne spredtbygd og i store boliger. Pandemien fikk ikke slått kloa i oss for alvor.