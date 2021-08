Sju grunner til at innsatsen i Afghanistan feilet

Den amerikanske soldaten Jake Beaudoin søker dekning i forbindelse med en eksplosjon i Kandahar-provinsen i Afghanistan. Bildet er tatt i 2012.

AFGHANISTAN: En ubarmhjertig gjennomgang av 20 års amerikansk innsats i Afghanistan viser at det ble gjort store feil, gang på gang, og at en gjenoppbygging av et bærekraftig afghansk samfunn derfor aldri ble en realitet. En ny rapport oppsummerer feilene i sju punkter.

