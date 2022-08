Trump på plass for å vitne i New York

Donald Trump nektet å forklare seg under ed da han møtte fram hos New Yorks øverste justismyndighet for å avgi vitneforklaring i et sivilt søksmål.

Donald Trump vinket til fotografene før han forlot Trump Tower for å avgi en vitneforklaring under ed til New Yorks øverste justismyndighet.

NTB-AP

Den tidligere presidenten påberopte seg det femte grunnlovstillegget, som innebærer at man ikke kan tvinges til å vitne mot seg selv.

Trump skulle forklare seg under ed i delstatens langvarige etterforskning av den tidligere presidentens forretningsvirksomhet, en av de mange juridiske flokene han er involvert i.

Ekspresidenten kjørte en kort tur i kortesje gjennom New York fra Trump Tower til kontoret til Letitia James, som leder granskingen. Den omfatter blant annet påstander om at selskapet hans, Trump Organization, overdrev verdien av flere eiendommer og villedet långivere og skattemyndighetene.

– Mitt storslagne selskap, og jeg, angripes fra alle sider, skrev Trump i sosiale medier før onsdagens møte. Han gjentar påstanden om at han er utsatt for tidendes verste heksejakt i USA.