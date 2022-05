Svensk Nato-rapport skal peke på fordeler med Nato-medlemskap

STOCKHOLM: Den svenske regjeringen og Riksdagen legger fredag fram en sikkerhetspolitisk analyse som danner grunnlag for landets Nato-beslutning.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson vurderer å ta Sverige inn i Nato. I formiddag legges det fram en sikkerhetspolitiske analyse som danner grunnlag for avgjørelsen.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Rapporten skal peke på en rekke fordeler ved Nato-medlemskap. Samtidig advarer den om reaksjoner fra Russland, ifølge et utkast som nyhetsbyrået TT og flere svenske medier har fått tilgang på.

Det er ventet at partiene i Riksdagen legger fram den endelige analysen klokken 11.

Lister opp fordeler

I utkastet, som skal være rimelig likt sluttversjonen, står det også at et medlemskap vil heve terskelen for militære konflikter og dermed forebygge konflikt i Nord-Europa. Det står også at et medlemskap ikke bare vil styrke sikkerheten i Sverige, men også sikkerheten til likesinnede naboland.

Inntil nå har Sverige, i likhet med Finland, offisielt vært nøytralt. Men i begge landene skjøt Nato-debatten fart da Russland invaderte Ukraina.

Sverige har i dag en rekke forsvarssamarbeid, blant annet med Storbritannia og USA, i tillegg til et tett samarbeid med Finland.

De nåværende samarbeidene gir imidlertid ingen formell garanti om Nato-beskyttelse dersom Sverige blir truet eller angrepet. Evnen til å avskrekke et russisk angrep begrenses av at samarbeidene ikke har gjensidige forsvarsforpliktelser, står det i utkastet til analysen.

Ikke entydig anbefaling

Krigen i Ukraina har gjort det klart at Natos artikkel 5, som sier at et angrep på ett medlemsland er et angrep på hele alliansen, kun gjelder for Nato-medlemmer og ikke nødvendigvis partnere, som Ukraina og Sverige, påpekes det.

Analysen gir ikke en entydig anbefaling om Sverige bør søke medlemskap eller ikke, ifølge TT. Tidligere har også Expressens kilder sagt dette.

Ikke navngitte kilder har sagt til Expressen at Sveriges regjering vil søke om medlemskap i Nato mandag. Den formelle avgjørelsen ventes å bli tatt på et ekstraordinært regjeringsmøte.

I Finland sa både presidenten og statsministeren torsdag at de støtter Nato-medlemskap. Dermed ventes det at Finland vil sende en søknad om kort tid.

Både Sverige og Finland undertegnet tidligere denne uke nye forsvarsavtaler med Storbritannia. Avtalene sikrer landene britisk militær støtte dersom de skulle bli angrepet i perioden fram til de innlemmes i Nato. (NTB)