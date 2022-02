Nato-sjefen: Alt tyder på et full­skala russisk angrep på Ukraina

Nato venter at den russiske hæren vil gå til et fullskala angrep på Ukraina, sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg lørdag kveld.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

NTB-DPA

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Stoltenberg, som denne helgen deltar på den store sikkerhetskonferansen i München, sier til den tyske TV-stasjonen ARD at alle tegn tyder på at Russland planlegger et stort angrep.

– Vi er alle enige om at risikoen for et angrep er stort, sier han og påpeker at Russland fortsatt driver militær styrkeoppbygging.

– Ingen soldater er trukket tilbake, slik Russland sier. Derimot sendes flere soldater til områdene, sier Stoltenberg.

Han understreker likevel at han håper på en politisk løsning på konflikten.

– Vi ønsker at Russland endrer kurs og setter seg ned med oss, sier han til ARD.