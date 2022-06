Ukraina er blitt kandidatland, men veien til EU-medlemskap er fortsatt lang

EUs 27 medlemsland har gitt full tilslutning til at Ukraina får bli kandidatland i EU. Men veien til EU-medlemskap er fortsatt lang, advarer flere ledere.

EU-kommisjonen har anbefalt at Ukraina blir kandidatland i EU, noe EUs medlemsland er ventet å stille seg bak. Men det gjenstår fortsatt mye reformarbeid før Ukraina kan bli fullverdig EU-medlem, poengterer flere EU-ledere. Her er Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj under en pressekonferanse med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson er positiv til å gi Ukraina kandidatstatus i EU.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier EU ikke vil fire på medlemskapskravene.

Lederne i EUs 27 medlemsland er torsdag og fredag samlet til toppmøte i EU-hovedstaden Brussel. Der ble det vedtatt å gi kandidatstatus til Ukraina og Moldova.

– EUs toppmøte har nettopp besluttet å gi kandidatstatus til Ukraina og Moldova. Et historisk øyeblikk. I dag markerer et viktig steg på deres vei mot EU, skriver Michel på Twitter.

Han gratulerer Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Moldovas president Maia Sandu, samt befolkningen i begge landene.

– Gratulerer Zelenskyj

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen skriver på Twitter at det er en god dag for Europa.

– Gratulerer til president Zelenskyj og president Sandu. Deres land er en del av den europeiske familien, skriver von der Leyen.

Hun sier at avgjørelsen styrker hele Europa og EU.

– Den viser igjen til verden at vi er samlet og sterke når vi står overfor eksterne trusler, sier hun.

Von der Leyen understreker at det er mye arbeid som må gjøres i Ukraina og Moldova.

Signal til Putin

Å gjøre Ukraina til kandidatland i EU sender et viktig signal, mener både Sveriges statsminister Magdalena Andersson og Danmarks statsminister Mette Frederiksen.

– Det er et utrolig viktig signal til Ukraina og kommer naturligvis også å være viktig for alle dem som nå kjemper i Ukraina for demokrati og frihet for sitt land, sa Andersson på et pressetreff før møtestart.

– I den nåværende situasjonen sender vi et veldig klart signal til Putin om at Russland ikke har noen innflytelse på hvilken retning Europa skal bevege seg i, sa Frederiksen på vei inn i møtet torsdag ettermiddag.

Lang vei å gå

Begge de to nordiske lederne fremhevet at mye arbeid gjenstår før Ukraina kan bli fullverdig medlem i EU.

– Det trengs et reformarbeid for å leve opp til de vilkår som finnes når det gjelder rettsstaten, demokratiet og arbeidet mot korrupsjon, sa Andersson.

EU kommer ikke til å gå på akkord med sine medlemskapskriterier, understreket Frederiksen.

– En ting er å få kandidatstatus. Noe annet er å få medlemskap, og det skal man forvente at kommer til å ta tid, sa hun.

Det samme budskapet fremførte Belgias statsminister, Alexander De Croo.

– Vi må være tydelige: For Ukraina kommer det til å være en lang, lang vei, med store reformer som vil ta lang tid, sa De Croo til pressen på vei inn til møtet.

Georgia må trolig vente

Også Georgia ønsker å bli et av EUs kandidatland, men har fått beskjed om at landet må iverksette flere reformer før det kan skje.

EU-toppmøtet anerkjenner arbeidet Georgia har gjort og uttaler at landet vil få kandidatstatus når enkelte problemstillinger er løst.

– Gratulerer til det georgiske folket, sier Charles Michel.

De Croo bekrefter at Georgia ligger et steg bak Ukraina og Moldova, men kommer samtidig med en oppmuntrende beskjed:

– Her er glasset halvfullt og ikke halvtomt, sa han.

Litauens president Gitanas Nauseda mener Georgia ikke må ta det som en skuffelse dersom landet ikke får kandidatstatus i denne omgang.

– Vi forventer i dag å bli enige om et veldig tydelig perspektiv på Georgia, et europeisk perspektiv, med enkelte forutsetninger, sa Nauseda til pressen torsdag.

Han viste til at Litauen ble medlem av EU samtidig som Estland, selv om Litauens medlemskapssamtaler med EU først begynte to år etter Estland.