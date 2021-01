Demokrater i justiskomiteen ber Pence ta over som president

Demokratene i justiskomiteen i den amerikanske Kongressen har sendt et brev til visepresident Mike Pence der de ber ham ta over som president.

Her er Representanthusets speaker Nancy Pelosi and visepresident Mike Pence Foto: POOL / X80003

NTB

Kongressmedlemmene ber Pence ta i bruk det 25. grunnlovstillegget, som åpner for at visepresidenten kan ta over dersom presidenten erklæres uegnet for presidentkontoret.

I brevet fra de 17 demokratene vises det til at selv under opprøret i Washington onsdag, fortsatte president Trump å hevde at valget blir stjålet fra ham.

– I videouttalelsen avslører president Trump at han ikke er mentalt frisk og fortsatt ikke klarer å ta inn over seg og akseptere tapet i 2020-valget. President Trumps viser vilje til å oppildne til vold og sosial uro for å velte valget med makt, heter det i brevet.

