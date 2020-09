Putins parti hevder å ha vunnet regionvalg

Regjeringspartiet Forent Russland hevder å ha vunnet helgens regionvalg i Russland, men opposisjonen mener å kunne vise til flere symbolske seire.

Valgarbeidere i landsbyen Luppolovo utenfor St. Petersburg brukte visir for å beskytte seg mot koronasmitte. Flere av opposisjonens kandidater sier de har vunnet sine respektive valg i Russlands regionvalg i helgen. Foto: Dmitri Lovetskij / AP / NTB scanpix

NTB-AFP

Ksenja Fadejeva og Aleksej Navalnyj da Navalnyj besøkte Tomsk i august. Fadejeva sier hun er blitt valgt inn i bystyret i Tomsk. Foto: Andrej Fatejev / Aleksej Navalnyj via AP / NTB scanpix

De offisielle resultatene fra det tre dager lange valget er varslet mandag. Anklager om valgfusk er allerede tallrike.

Den uavhengige valgobservatørgruppen Golos hevder å ha mottatt en strøm av rapporter fra sine folk, som forteller at de ble nektet å se dokumenter og påpeke uregelmessigheter.

Golos hevder også å ha mottatt rapporter om ferdigutfylte stemmesedler som ble stappet i valgurnene av funksjonærer, og om stemmesedler som ble byttet om før de ble lagt i urnene.

Lederen for den statlige valgkommisjonen i Russland, Ella Pamfilova, hevder på sin side at det praktisk talt ikke har kommet inn rapporter om uregelmessigheter i forbindelse med valget.

Symbolske seire

Ifølge president Vladimir Putins parti Forent Russland viste valgdagsmålinger søndag at de gjorde et svært godt valg, og at deres kandidater vant guvernørvalgene i 12 av de 18 regionene.

De øvrige seks vinnerne kom angivelig fra opposisjonspartier som regnes som allierte med Kreml.

Den Kreml-kritiske opposisjonen hevder på sin side å ha vunnet flere symbolske seire, blant annet i Tomsk i Sibir. Der viser foreløpige resultater at Forent Russland fikk under 25 prosent av stemmene, en halvering fra valget for fem år siden.

Nervegift

Det var under et besøk i Tomsk i august at opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj ble forgiftet med nervegiften novitsjok.

Ingen har kunnet fastslå hvem som står bak, og russiske myndigheter mener det er absurd å påstå at de har noe med saken å gjøre. 44-åringen ligger nå på sykehus i Berlin.

To av Navalnyjs allierte i Tomsk ser ifølge foreløpige resultater ut til å ha sikret seg plasser i bystyret i Tomsk.

Taktisk stemmegivning

Russlands tredje største by Novosibirsk, der både Kommunistpartiet og den Navalnyj-ledede opposisjonen står sterkt, hadde også besøk av opposisjonslederen rett før han ble forgiftet.

Navalnyj oppfordret velgerne i byen til å stemmes taktisk på kandidater med størst sjanse til å beseire kandidatene fra Forent Russland – en taktikk som lyktes under valget på russisk statsduma i fjor, der Forent Russland overraskende fikk en stor kalddusj.

En av Navalnyjs allierte, Sergej Bojko, hevdet mandag å ha sikret seg en plass i bystyret i Novosibirsk, men heller ikke der foreligger ennå de offisielle resultatene.

EU-protest

Også på Krim-halvøya, som Russland annekterte fra Ukraina i 2014, ble det holdt valg i helgen.

EU har protestert på dette og gjort det klart at de ikke anerkjenner noen av dem som blir valgt til å representere den såkalte delrepublikken.

I en rekke av Russlands 85 regioner ble det i helgen avholdt valg på guvernører og medlemmer av regionale forsamlinger og byforsamlinger. I tillegg ble det avholdt flere suppleringsvalg til landets nasjonalforsamling.