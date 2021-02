Moderat republikaner beholder posisjonen

Liz Cheney beholder posisjonen. Mark Makela, Reuters/NTB

Republikanerne stemmer for å beholde Liz Cheney i partiledelsen, til tross for at hun gikk mot partilinjen i januar, da hun stemte for å stille Donald Trump for riksrett.

