Halvparten av Ukrainas barn er på flukt

Halvparten av barna i Ukraina er nå drevet på flukt som følge av den russiske invasjonen, ifølge FNs barnefond (Unicef).

En barn blir hjulpet i sikkerhet av en politimann under et russisk angrep mot utkanten av Kyiv tidligere i måneden.

En jente på flukt fra Kyiv-forstaden Irpin tidligere i måneden.

FNs høykommissær for menneskerettigheter har bekreftet at 81 ukrainske barn hittil er drept i krigen, men medgir at det reelle antallet trolig er langt høyere. Denne jenta ble drept i et angrep mot Mariupol i slutten av februar.

En kvinne og barnet hennes på flukt fra Luhansk-regionen 24. februar, samme dag som russiske stridsvogner rullet inn i Ukraina.

Over halvparten av Ukrainas barn, 4,3 millioner, er nå på flukt, ifølge FN. Denne kvinnen og gutten krysset onsdag grensa til Polen.

Ukrainske Miroslava ankom onsdag jernbanestasjonen Przemysl sørøst i Polen, sammen med døtrene Victoria og Valentina.

4,3 millioner ukrainske barn er på flukt fra krigen, ifølge FN. Disse to jentene ankom grensa til Moldova tidligere i måneden.

Ukrainske myndigheter forbyr menn i alderen 18 til 60 år å forlate landet, og de fleste som flykter, er derfor kvinner, barn og gamle.

– Én måned med krig i Ukraina har ført til at 4,3 millioner barn er drevet på flukt. Det er over halvparten av landets anslagsvis 7,5 millioner barn, opplyser Unicef.

1,8 millioner ukrainske barn har flyktet til andre land, og 2,5 millioner barn er internt fordrevet som følge av krigshandlingene.

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har krigen drevet over hver fjerde ukrainer, over 10 millioner, på flukt. Over 3,5 millioner har flyktet til andre land, mens 6,5 millioner er på flukt inne i Ukraina.

Dyster milepæl

– Dette er en dyster milepæl som kan få konsekvenser i generasjoner framover, sier Unicef-sjef Catherine Russell.

– Tryggheten og sikkerheten for barn, og tilgangen deres til helt grunnleggende tjenester blir nå truet av ustanselig og forferdelig vold, sier hun.

FNs høykommissær for menneskerettigheter har bekreftet at 81 barn er drept og 108 såret hittil i krigen, men medgir at det reelle antallet trolig er langt høyere.

Ødelegger infrastruktur

De russiske angrepene har også rammet mye sivil infrastruktur, og forholdene for innbyggerne i landet blir stadig vanskeligere.

Unicef anslår at 1,4 millioner ukrainere ikke lenger har tilgang til rent drikkevann, mens 4,6 millioner har begrenset tilgang og står i fare for å miste vanntilførselen.

Mange byer er også beleiret av russiske styrker og i ferd med å gå tomme for mat og brensel.

– Over 450.000 barn i alderen 6 til 23 måneder trenger matvarehjelp, ifølge Unicef.

Bomber sykehus

64 sykehus, klinikker og ambulanser er også angrepet siden den russiske invasjonen ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO), og det er ifølge ukrainske myndigheter også gjort skade på over 500 skoler og utdanningsinstitusjoner.

Vaksinering av småbarn er også i ferd med å stanse opp.

– Dette kan raskt føre til utbrudd av sykdommer som kan forhindres med vaksine, særlig i overbefolkede områder der mange søker tilflukt fra volden, konstaterer Unicef, som i likhet med resten av verden ber om øyeblikkelig våpenhvile.

Trenger fred

Unicef understreker at infrastruktur som barn er avhengige av, som skoler, sykehus og sivile boligområder, aldri må komme under angrep.

– På bare noen få uker har krigen forårsaket enorme ødeleggelser for Ukrainas barn, konstaterer Russell.

– Barn trenger straks fred og beskyttelse. Dette har de rett på, sier hun.