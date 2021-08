Taliban: Minst 13 drept og over 50 såret i angrepet i Kabul

Taliban bekrefter at minst 52 mennesker ble såret i angrepet ved Kabuls flyplass etter tidligere å ha meldt at minst 13 ble drept.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid sier til Tolo News at minst 52 personer ble såret og at det er flere døde, men at dødstallet er uklart.

Ifølge Reuters har Taliban i en uttalelse tidligere torsdag bekreftet at 13 personer mistet livet, og at det også er flere Taliban-vakter blant de sårede etter angrepet. Pentagon bekrefter at det var to eksplosjoner og skyting i forbindelse med angrepet.

Den første eksplosjonen skjedde ved Abbey-porten utenfor flyplassen, der flere tusen har samlet seg siste tiden, før det smalt ved Baron-hotellet like ved kort tid etter.

Et øyevitne NRK har snakket med forteller at det lå minst 30 livløse personer utenfor Abbey-porten, og at det var minst 50 personer som var såret.

– Vi kan bekrefte at eksplosjonen ved Abbey-porten var et angrep som førte til at et antall amerikanske og sivile borgere er såret eller drept, skriver Pentagon-talsmann John Kirby på Twitter.

Ifølge amerikanske kilder ser det ut til å ha vært et selvmordsangrep utenfor flyplassporten.

Ifølge sykehuskilder Reuters har snakket med er mer enn 30 personer såret i angrepet. Minst seks skal ha dødd på vei til sykehus, opplyser kilden.

AFPs fotograf melder fra et sykehus i Kabul at det er minst fem døde og over et dusin sårede på sykehuset. Gruppen Emergency melder at det er minst seks døde og at de har mottatt 60 sårede på sitt sykehus.

Les også Alle nordmenn gjort rede for