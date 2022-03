Zelenskyj: Russland må kastes ut av Sikkerhetsrådet

Russland må bli kastet ut av FNs sikkerhetsråd, mener president Volodymyr Zelenskyj. Han anklager russerne for krigsforbrytelser mot sivile.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

NTB-DPA

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Russland er ett av de fem faste medlemmene i FNs sikkerhetsråd, og har dermed vetorett. Den retten brukte landet for å stanse en uttalelse om krigen i Ukraina forrige uke.

– Et land som begår krigsforbrytelser mot sivile, kan ikke være et medlem av FNs sikkerhetsråd, sier Zelenskyj i en video som er delt i hans sosiale medier.

– Dette er Ukraina. Dette er Europa. Dette er 2022. Ondskapen som er bevæpnet med raketter, bomber og granater må bli stoppet umiddelbart, sier den ukrainske presidenten.

Russland har avvist at landet har begått krigsforbrytelser eller rettet angrep direkte mot sivile.

Zelenskyj sier at Russland må bli økonomisk knust av sanksjoner for å vise at menneskeheten kan beskytte seg selv.

Russland er blitt anklaget for å ha brukt klasevåpen i krigføringen i Ukraina, blant annet i Kharkiv. Angrepene på Kharkiv, Ukrainas nest største by, er en krigsforbrytelse, sier Zelenskyj og krever en etterforskning av dette.

Menneskerettsgrupper som Amnesty og Human Rights Watch er blant dem som hevder klasevåpen er blitt brukt i krigen.

Russland anklager ukrainske nasjonalister for å ha stått bak artilleribombingen av Kharkiv.

FNs generalsekretær António Guterres sier det er pålitelig informasjon som sier at boligområder og sivil infrastruktur er utsatt for kraftig skade. Sivile tap er uakseptable, sier han.