En av de verste skoleskytingene i USAs historie

Sorg og fortvilelse, etter skoleskytingen i Uvalde, Texas.

Mer voldelig enn Columbine, og nesten like dødelig som Sandy Hook: Tragedien i Texas tirsdag er en av de verste skoleskytingene i USAs historie. Her er en oversikt over noen av de verste de siste årene.

