Solberg: Dårlig stemning før klimatoppmøte

Verden har ikke levert på løftene fra Paris, sier statsminister Erna Solberg, som sier det er dårlig stemning i forkant av klimatoppmøtet senere i høst.

Statsminister Erna Solberg møtte FN-sjef António Guterres i New York mandag.

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Det er påtakelig dårligere stemning før Cop 26, særlig fra mange av landene som står i fare for å få de største utgiftene knyttet til klima, små øystater og fattige land, sier Solberg til VG.

Mandag deltok Solberg på et forberedende klimatoppmøte mellom 25 land i FNs hovedkvarter i New York. Flere statsledere glimret med sitt fravær, deriblant Kinas president Xi Jinping og Indias statsminister Narendra Modi.

– Mange land venter at de rike landene tar mer ansvar for sine utslipp, og for klimafinansiering, sier Solberg.

– Stemningen var kanskje hardere enn det man hadde ventet for et par år siden. Det skyldes at en rekke land som hadde god økonomisk utvikling, nå har en veldig nedgang i sin økonomi. Derfor blir det mye spørsmål om penger, sier hun.

FNs klimatoppmøte COP26 skal avholdes i Glasgow i Skottland i november.