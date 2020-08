Svart brobygger kan bli Bidens visepresidentkandidat

Karen Bass, kongressrepresentant fra California, seiler opp som en av favorittene til å bli Joe Bidens visepresidentkandidat.

Karen Bass fra Sacramento i California er en svært erfaren politiker, men en rosende kommentar om Fidel Castro vil kunne brukes mot henne. Foto: Alex Brandon / AP / NTB scanpix

NTB

Amerikanerne venter i spenning på hvem den 77 år gamle demokraten vil velge seg som makker.

Biden har varslet en avgjørelse denne uken, og svært mange tror han kommer til å velge en svart kvinne i en tid preget av store protester mot rasisme og politivold.

En av de mest aktuelle kandidatene er ifølge nyhetsbyrået AP Karen Bass. Hun har sittet i Representantenes hus siden 2011, og var før dette medlem av den folkevalgte forsamlingen i California i seks år. De to siste årene var hun speaker – en rolle ingen annen svart kvinne har hatt i California.

66-åringen har fått mye ros for sin innsats da Californias økonomi sto på randen av sammenbrudd under finanskrisen i 2008. Forhandlingene om et delstatsbudsjett skal ha vært svært fastlåste inntil Bass fikk en plass rundt bordet. Blant de fem forhandlerne var den republikanske guvernøren Arnold Schwarzenegger.

– Da Karen entret Big 5, endret alt seg, sier Mike Villines, som på det tidspunktet var republikanernes leder i delstatsforsamlingen.

– Vi begynte å gjøre små framskritt i små saker, og det førte til større framskritt, sier han.

Beskjeden og erfaren

Tolv år senere har Bass' beskjedne og samlende stil blitt en viktig grunn til at hun nå vurderes som en av favorittene til å bli Bidens visepresidentkandidat.

Torsdag i forrige uke dukket hun for første gang opp sammen med Biden på et innsamlingsmøte for valgkampen. Flere av APs kilder mener at hun har det som skal til for å utfylle Biden.

– Han kommer til å trenge noen ved sin side som virkelig kan hjelpe ham med tingene her hjemme, sier Doloros Huerta, en borgerrettsforkjemper i California.

Hun mener Bass har det som skal til for å få landets kriserammede institusjoner på rett kjøl, og at hun kan rydde opp på hjemmebane mens Biden konsentrerer seg om å skape gode utenrikspolitiske relasjoner.

– Jobber med hvem som helst

Bass, som har helsefaglig bakgrunn og mye erfaring med å organisere ulike samfunnsinitiativer, sier selv at hun har viktig erfaring som kan brukes til å håndtere krisene som USA gjennomlever.

– Jeg har de siste 40–50 årene konsentrert meg om å bygge koalisjoner og bygge bro mellom etniske grupper, mellom politiske ideologier, sier hun.

– Jeg er en meget målrettet person, jeg har fokus på å få ting gjort. Jeg er villig til å jobbe med hvem som helst, når som helst og uansett, fastslår hun.

I motsetning til andre mulige kandidater, som senator Kamala Harris, har Bass ikke uttrykt noen ambisjoner om selv å bli USAs president. Det betyr at hun er mindre kjent for velgerne, og at hun ikke har store givere i ryggen.

Hun har heller ingen erfaring med å drive valgkamp på nasjonalt nivå.

Ledet arbeid med politireform

Men politisk erfaring har hun likevel masse av. Hun er leder for Kongressens Black Causus, en organisasjon for hovedsakelig afroamerikanske kongressmedlemmer. Etter drapet på George Floyd, som utløste protestbølgen mot rasisme og politivold, har hun dessuten ledet Demokratenes innsats for å få vedtatt en politireform.

– Hun fikk gode karakterer for håndteringen av den avtalen, men hun har håndtert lignende lovforslag tidligere, sier partifellen Jim Clyburn, som i likhet med Bass er medlem av Representantenes hus.

Biden og Bass har begge vært gjennom store personlige tragedier. Biden mistet kona og en liten datter i en bilulykke i 1972, mens Bass' 23 år gamle datter og svigersønn omkom i en bilulykke i 2006.

Jobbet ved akuttmottak

Før hun ble politiker, jobbet hun ved et akuttmottak i Los Angeles, der hun på nært hold fikk oppleve konsekvensene av USAs narkotikamisbruk og politiets aksjoner mot gjenger bestående av unge svarte menn. Som følge av dette startet hun et initiativ som skulle jobbe for at denne type gjengkriminalitet også skulle behandles som et helseproblem.

Hun iverksatte blant annet en undersøkelse der det ble avdekket at ulovlige spritutsalg var arnesteder for narkohandel og annen type kriminalitet. Det førte til at 150 slike utsalg ble stengt.

Karen Bass' bakgrunn og historie er blitt gransket for å sikre at hun ikke har med seg noe bagasje som kan bli problematisk under valgkampen. Men skulle hun bli Bidens utvalgte, vil hun måtte tåle nye kritiske granskninger.

Ifølge Fernand Amandi, som jobber med galluper i Florida og som er ekspert på velgere med latinamerikansk bakgrunn, vil Bass kunne støte fra seg denne type velgere fordi hun i 2016 sa at Fidel Castros bortgang var et stort tap for Cubas befolkning.

En slik uttalelse kan også åpne for at republikanere og ikke minst president Donald Trump kan tegne et bilde av Bass som en radikal sosialist.