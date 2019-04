Brannalarmen gikk ved 18.50-tiden mandag kveld, og flammer og tykk røyk veltet opp fra den berømte kirkebygningen. Inne i kirken var det forberedelser til påskehøytiden og katolske seremonier om Jesu død og oppstandelse da de besøkende måtte evakuere bygget.

Sent mandag kveld sier franske myndigheter at det er uvisst om brannmannskapene klarer å redde Paris-ikonet.

– Det er ikke sikkert at vi vil klarer å stoppe brannen fra å spre seg til det nordlige klokketårnet. Hvis tårnet kollapser kan man bare tenke seg skadeomfanget, sier brannsjef Jean-Claude Gallet i Paris ved 22.30-tiden.

Parisere i sjokk

Tusenvis av parisere og turister samlet seg ute i gatene og langs Seinen for å se på brannen.

Ved 20-tiden kunne man ifølge nyhetsbyrået AFP høre gisp fra folkemengden da de ble vitner til at spiret og store deler av taket kollapset. Én time senere spredte brannen seg til et av katedralens to ikoniske 69 meter høye tårn.

Bilder fra den franske hovedstaden viser gråtende parisere i sjokk, og erkebiskopen i Paris oppfordrer prestene til å ringe med kirkeklokkene, og til å åpne kirkene sine for bønn for katedralen.

– Folk er målløse

Norske Nina Sandaker Wehn er i den franske hovedstaden på ferie med sin mann og deres to barn. Da familien oppdaget brannen, sto det kjente landemerket i enorme flammer. Wehn forteller at det er stappfullt med folk i gatene.

– Folk er målløse og i sjokk. De er triste og lei seg, men det er helt stille og rolig i gatene – alle står og ser på, sier hun til NTB.

– Det er påfallende hvor stille det er, fortsetter Wehn.

Den norske turisten sier at det til tross for den kraftige brannen, er klar luft. Røyken stiger rett opp, forklarer hun ved 21-tiden.

Restaurering

Det har den siste tiden pågått restaureringsarbeider på taket av katedralen, og ifølge brannvesenet kan brannen være knyttet til dette. Politiet har imidlertid ikke villet si noe om brannårsaken ennå, men har startet etterforskning.

Det er foreløpig ikke meldt om personskader.

Et stort område rundt kirken er sperret av og over 400 brannfolk jobber på stedet, opplyser innenriksdepartementet. Slokningsarbeidet er svært vanskelig, og det har ikke blitt brukt brannhelikopter av frykt for at det vil føre til enda mer skade på bygningen. I tillegg til å få kontroll på flammene har redningsmannskapene forsøkt å redde den verdifulle kunsten som er oppbevart i kirken.

Macron avlyser

Myndighetene i Paris har på Twitter bedt folk om å holde seg borte fra området og respektere sperringer.

Frankrikes president Emmanuel Macron skriver på Twitter at han er «trist i kveld over å se denne delen av oss brenne». Presidenten har avlyst en tale til nasjonen han etter planen skulle ha holdt.

Den gotiske Notre-Dame-katedralen er en av de mest kjente og best besøkte turistattraksjonene i Europa. Katedralen ble bygget i 1163 og er deretter blitt bygget på i flere omganger. Notre-Dame ligger på øya Ile de la Cité i elven Seinen midt i Paris.

Fakta: Notre-Dame Notre-Dame er en gotisk katedral på øya Île de la Cité i Seinen i sentrum av Paris.

Katedralen ble påbegynt i 1163 og sto ferdigstilt rundt 1250.

Katedralen er et av gotikkens mest betydelige monumenter, og er blant Europas mest kjente og besøkte turistattraksjoner.

Notre-Dame er bygd med fem skip, tverrskip og kor med utvendige kapeller og gravmæler. Den har to 69 meter høye rett avkuttede tårn i vest, og spir over midtkrysset.

Det store rosevinduet vest i katedralen og tverrskipenes glassmalerier er fra 1200-tallet.

Vestfasaden av katedralen er rikt dekorert med skulpturer og tre portaler, der midtportalen fremstiller Dommedag.

Etter store ødeleggelser, særlig på 1700-tallet, ble kirken gjennomgripende restaurert mellom 1843–64. Kilder: Store Norske Leksikon

