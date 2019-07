Microsoft med milliardsatsing på kunstig intelligens

Investeringen ble gjort kjent i en felles kunngjøring mandag. Partnerne skal utvikle avanserte AI-modeller på Microsofts skyplattform Azure, og lover å holde seg til «felles prinsipper for etikk og tillit».

OpenAI og Microsoft ser for seg en type «generell kunstig intelligens» som skal hjelpe mennesker med å løse truende problemer, som klimaendringer.

OpenAI-sjefen Sam Altman sier at målet med prosjektet er å legge til rette for at kunstig intelligens (AI) kan tas i bruk på en sikker måte, og at de økonomiske fordelene med teknologien spres vidt.

– AI er en av de teknologiene som kan føre til størst endringer i vår tid, og har potensial til å løse mange av verdens mest presserende utfordringer, sier Microsoft-sjef Satya Nadella.

OpenAI ble dannet i 2015 med finansiell støtte fra Tesla- og SpaceX-sjef Elon Musk, LinkedIn-grunnlegger Reid Hoffman og Peter Thiel, som i sin tid grunnla PayPal sammen med Musk og er en alliert av president Donald Trump.

Musk og mange andre har advart om at kunstig intelligens innebærer en risiko for menneskeheten hvis den ikke forvaltes godt, for eksempel hvis den brukes til å lage autonome drapsroboter.

OpenAI-forskere kunngjorde tidligere i år at de hadde gjort et gjennombrudd i utviklingen av en automatisk tekstgenerator.