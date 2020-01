Senatet vedtok reglene for riksrettsprosessen

Etter en 13 timer lang sesjon med mange tilleggsforslag stemte søvnige senatsmedlemmer for senatsleder Mitch McConnells regler for riksrettsprosessen.

Senatsleder Mitch McConnell på vei ut av Senatet etter første dag i riksrettsprosessen mot USAs president Donald Trump. Foto: Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB scanpix

NTB

Med 53 mot 37 stemmer som strengt fulgte partilinjene, ble kjørereglene for riksrettsprosessen mot USAs president Donald Trump vedtatt i Senatet natt til onsdag lokal tid. Foto: Foto: Senate Television via AP / NTB scanpix

På prosessens første dag avviste republikanerne demokratenes forslag til endringer i kjørereglene hele elleve ganger, også forslaget om å la president Donald Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton vitne.

Bolton, som forlot stillingen som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i september, har tidligere sagt seg villig til å vitne i saken.

Det ble en lang første dag i riksrettsprosessen, og bilder i sosiale medier viser pizzaesker på vei inn og gjespende politikere med poser under øynene.

Først etter 13 timer ble senatsleder Mitch McConnells forslag til kjøreregler vedtatt med 53 mot 47 stemmer som strengt fulgte partilinjene.

Seks dager

McConnells forslag etablerer kjørereglene for hele riksrettsprosessen og åpner for seks dager der partiene skal fremføre sine argumenter for og imot å dømme Trump for anklagene om maktmisbruk og for at han har forhindret Kongressens arbeid.

De vedtatte kjørereglene innebærer videre en utsettelse av diskusjonen om hvorvidt partene kan kalle inn vitner i rettssaken. Denne debatten vil bli tatt senere.

I Senatet gjentok leder for aktoratet, demokraten Adam Schiff, argumenter om at kjørereglene «er første skritt fra Det hvite hus for å få unnagjort saken på kortest mulig tid».

McConnell foreslo opprinnelig å fordele de 24 timene over to dager, men det ble utvidet til tre dager etter press fra partifeller i det republikanske partiet.

Legger fram åpningsinnlegg

Allerede etter sju timer under riksrettssakens første dag begynte flere senatorer å strekke på seg og kikke på klokken, før McConnell sa at det var pause om en halvtime.

Da nærmest sprang senatorene mot døra, som om de var skoleelever siste dag før sommerferien, skriver CNN.

Riksrettssakens andre dag starter onsdag kveld norsk tid, og her vil demokratene holde sine åpningsinnlegg.

Etter at demokratene har holdt sine innlegg, skal Trumps forsvarerteam ledet av juridisk rådgiver i Det hvite hus, Pat Cipollone, holde sine forsvarsinnlegg over 24 timer.

Publisert: Publisert 22. januar 2020 08:52

