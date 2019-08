Seks politifolk skutt i Philadelphia – skytter har barrikadert seg

Politimennene ble skutt av minst en gjerningsmann som forskanset seg inne i en bygning i bydelen Nicetown-Tioga i sentrum av byen Philadelphia, sør for New York. Like før midnatt, norsk tid, ble en person pågrepet, og politiet gikk da inn i huset for å se etter flere mulige gjerningsmenn.

I tillegg til de seks som da ble skutt, måtte flere polititjenestemenn flykte ut gjennom vinduer og dører fordi de ble beskutt, en av dem opplevde at et skudd sneiet rett forbi hodet hans, sier Richard Ross i Philadelphia-politiet ifølge CNN. Ved 3-tiden om natten, norsk tid, ble det fremdeles avfyrt skudd på stedet, melder en politikilde på Twitter.

Etter fem timer var situasjonen fremdeles ikke avklart ved 3.45-tiden, norsk tid. To politimenn hadde til slutt blitt reddet ut etter først å ha vært fanget i husets andre etasje etter å ha gått inn. Den mistenkte skytteren oppholdt seg i første etasje, opplyser Ross til avisen Philadelphia Inquirer. Parallelt med at det arbeides med å holde mennesker unna området, blir det gjort forsøk på å forhandle med skytteren.

– To politioffiserer som var inne i huset med gjerningsmannen, har blitt trygt evakuert av politiets beredskapstropp. Den mistenkte er fremdeles væpnet og inne i huset, skriver talsmann Eric Gripp for politiet på Twitter.

Tok telefonen

Richard Ross forteller at politiet har gjort flere forsøk på å kontakte mannen inne i huset, og at han har tatt telefonen, men at han ikke har sagt noe når politiet har ringt.

– Vi forsøker å snakke med denne mannen, forsøker å få ham til å forstå at han kan avslutte dette på en fredelig måte nå, sier Ross, ifølge CNN.

Fire kvinner er også blitt reddet ut av bygningen av innsatsstyrkene fra politiet.

Skadde ved godt mot

Politiet ble først kalt til stedet på grunn av narkotikaaktivitet, opplyser en kilde i politiet til CBS Philly. Etter at skytingen oppsto, rykket mange politienheter til åstedet.

Flere kilder på stedet melder at de skadde politimennene er fraktet til Temple University Hospital, som ligger i bydelen, men sykehuset har ikke bekreftet innleggelsene. Sykehuset melder imidlertid at en del av mottaket stenges.

Ingen av de sårede polititjenestemennene skal ha blitt påført livstruende skader.

Philadelphia-borgermester Jim Kenney sier han har snakket med alle de seks sårede og opplyser at alle er ved godt mot.

Minst to skal ha blitt truffet i armene, men skadene for de øvrige er ikke kommentert. Ytterligere én politimann ble skadd i en trafikkulykke under utrykning til stedet, opplyser TV-kanalens reportere.