Minst 26 drept i hotellangrep i Somalia

– Sikkerhetsstyrkene har nå kontroll, og den siste terroristen ble skutt og drept, sa styrkens talsmann Mohamed Abdiweli lørdag.

Angrepet varte i 14 timer. Det startet fredag og ble bekreftet avsluttet lørdag morgen.

– Det ligger lik og sårede folk strødd utover inne på hotellet, sa han.

Hotellet ligger i havnebyen Kismayo i den autonome regionen Jubaland.

– 26 personer ble drept i angrepet og 56 andre ble såret. Blant de drepte var tre kenyanere, en canadier, en brite, to amerikanere og tre fra Tanzania. To av de sårede var kinesiske statsborgere, sa Jubaland-regionens leder Ahmed Mohamed Islam på en pressekonferanse lørdag formiddag.

Bilbombe og skyting

En selvmordsbomber kjørte en bil full av eksplosiver inn i det populære hotellet Asasey. Tungt bevæpnede angripere stormet så hotellet mens de skjøt rundt seg.

– Eksplosjonen var veldig stor. Det var kaos der inne. Jeg så flere døde som ble båret ut, og folk løp ut fra nærliggende bygninger, sier Hussein Muktar, som var vitne til hendelsen.

Sikkerhetsstyrker var raskt på plass, og det brøt ut skuddveksling med angriperne inne i bygget.

– Vi mener at fire gjerningsmenn var involvert i angrepet. Sikkerhetsstyrkene har sperret av hele området. Angriperne var iført somaliske politiuniformer og deres lik blir dratt ut av bygningen nå, sa Abdiweli lørdag.

Øyenvitner opplyser at hotellbygningen ble nesten totalødelagt.

– Hele bygningen ligger i ruiner, sier Muna Abdirahman.

Politikere og journalister drept

Flere politikere og lokale ledere i Somalia holdt møte på hotellet for å diskutere det forestående valget i regionen da angrepet skjedde, opplyser flere kilder.

Den somalisk-canadiske journalisten Hodan Nalayeh og hennes ektemann, en lokal journalist og lokale politikere var blant de drepte hotellgjestene. Nalayeh var født i Somalia, men bodde mesteparten av sitt liv i Canada der hun grunnla et medieselskap rettet mot et somalisk publikum verden over. Hun var den første somaliske kvinnelige medieeieren i verden, ifølge AP.

FN fordømmer

FNs utsending til Somalia, James Swan, fordømmer angrepet. I en twittermelding uttrykker han solidaritet med innbyggerne i Kismayo på vegne av FN.

Også FNs generalsekretær António Guterres fordømmer angrepet. Hans talsmann Stephane Dujarric sier FN-sjefen sender sine kondolanser til de pårørende og ønsker de sårede god bedring.

– Generalsekretæren gjentar FNs støtte og solidaritet med det somaliske folk i jakten på en fredelig framtid, sier Guterres' talsmann Stephane Dujarric i en uttalelse.

al-Shabaab

Den ytterliggående islamistgruppen al-Shabaab påtar seg ansvar for angrepet.

– Mujahedin-krigere utførte martyrangrepet rettet mot et av hotellene der frafalne politikere tilhørende Jubaland-administrasjonen var samlet, heter det i en uttalelse fra al-Shabaab.

Jubaland er en autonom region sør i Somalia. Kismayo er den viktigste byen i regionen.

Opprørere fra al-Shabaab har i over et tiår kjempet mot somaliske myndigheter. Gruppen har sin opprinnelse som en væpnet del av koalisjonen Den islamske domstol, som tok kontroll over store deler av landet i 2006, men som gikk i oppløsning senere samme år.

al-Shabaab sverget i 2010 troskap til al-Qaida. Året etter tapte islamistgruppen områder den hadde hatt kontroll over i hovedstaden Mogadishu, og siden den gang har gruppen mistet ytterligere områder.

Men på landsbygda sør og sentralt i landet har al-Shabaab fortsatt kontroll over store deler, og gruppen fortsetter å gjennomføre angrep mot myndighetene, både i hovedstaden Mogadishu og i andre byer.

I dag anslås al-Shabaab å ha mellom 5.000 og 9.000 krigere.