Ny Trump-varsler har trådt fram i USA

New York Times har i helgen skrevet om en ny varsler, denne gangen en person med mer direkte informasjon enn CIA-offiseren som sa fra først.

– Den andre varsleren har blitt spurt ut, sier advokaten Mark Zaid, som blant annet uttaler seg i ABC News-programmet This Week.

Saken begynte å rulle da den første varsleren leverte en rapport om president Donald Trumps telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, der Trump oppfordret ukrainske myndigheter til å etterforske hans politiske rival Joe Biden.

Flere andre amerikanske medier omtaler saken om den nye varsleren, blant andre NBC News.

– Flere varslere

– Jeg kan bekrefte at mitt firma og mitt team representerer flere varslere i forbindelse med rapporten som ble sendt inn til generalinspektøren for etterretningstjenestene 12. august, sier advokat Andrew Bakaj, som samarbeider med Zaid, i en melding lagt ut på Twitter.

Det er uklart om Bakaj med det antyder at enda flere varslere kan tre fram, eller om han henviser til de to som allerede er kjent.

Zaid skriver i en Twitter-melding at varslerne har redegjort for det de vet i tråd med lovverket, og at gjengjeldelsestiltak ikke er mulig.

Riksrettsetterforskning

Trumps telefonsamtale med Ukrainas president 25. juli satte i gang en kjede av hendelser som nå har ført til at de folkevalgte i Representantens hus, der Demokratene har flertall, nå har innledet en riksrettsetterforskning av presidenten.

Joe Biden ligger godt an til å bli demokratenes presidentkandidat i 2020-valget. Det foreligger ingen konkrete beviser mot verken Joe Biden eller hans sønn. Trumps oppfordring er dermed blitt tolket som om han forsøker å få drahjelp til å sverte Biden foran valget. Å hente inn utenlandsk hjelp i et valg i USA strider mot amerikansk lov.

Trump holder imidlertid fast ved at han ikke har gjort noe galt, og hevder at hans eneste mål har vært å advare om korrupsjon. Han har også oppfordret Kina til å etterforske Biden-familien.

Tekstmeldinger vekker oppsikt

Som ledd i sin etterforskning grillet torsdag etterretningskomiteen i Representantenes hus Kurt Volker, en av USAs sentrale Ukraina-diplomater.

Volker trakk seg fra stillingen da saken ble kjent, og under intervjuet la han blant annet fram en rekke tekstmeldinger som var sendt mellom fremtredende amerikanske diplomater.

Meldingene viser at de forsøkte å overtale myndighetene i Ukraina til å gå ut offentlig med at de etterforsket Trumps politiske hovedmotstander. De kobler også i klare ordelag etterforskningen til om Ukrainas president skulle få besøke Det hvite hus.