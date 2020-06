Tusenvis demonstrerer mot rasisme i London

Tusenvis av antirasistiske demonstranter trosser både koronaregler og regnvær i en ny protest i London mot politivold og diskriminering.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Lite tyder på at politiet vil gripe inn for å stanse fredelige demonstranter som bryter koronareglene om avstand og samlinger i London. Foto: Frank Augstein / AP / NTB scanpix

NTB

Demonstranter var samlet i London til en ny støttedemonstrasjon for Black Lives Matter-bevegelsen i kjølvannet av drapet på George Floyd i USA. Foto: Alberto Pezzali / AP / NTB scanpix

«Jeg får ikke puste», står det på munnbindet til denne demonstranten på Parliament Square lørdag. Det sa også George Floyd da han i nesten 9 minutter lå på bakken med et kne presset mot nakken før han døde under pågripelsen i Minneapolis i forrige uke. Foto: AP / NTB scanpix

Demonstranter ved Victoria Memorial utenfor Buckingham Palace i London. Foto: Alberto Pezzali / AP / NTB scanpix

Ungdommer roper slagord under Black Lives Matter-marsjen i London. Foto: Alberto Pezzali / AP / NTB scanpix

En demonstrant i London kneler og strekker opp en knyttet neve i protest mot rasisme. Foto: Alberto Pezzali / AP / NTB scanpix

Folkemassene på Parliament Square knelte i stillhet før de ropte navnet til George Floyd.

Den svarte amerikaneren ble drept i en brutal pågripelse i Minneapolis i mai, en hendelse som utløste store demonstrasjoner mot rasisme i USA og en rekke land i verden.

Demonstrantene har i mange tilfeller ignorert råd fra myndigheter og politi om å unngå å samles på grunn av smittefaren. I England er det ikke lov for flere enn seks personer å samles i grupper – forutsatt at de holder en avstand på 2 meter fra hverandre.

«Rasismepandemi»

Det var ikke mulig i lørdagens demonstrasjon i London, men mange av de frammøtte hadde dekket til nedre del av ansiktet.

– Rasisme er en pandemi, sto det på et av bannerne.

Demonstrasjoner til støtte for Black Lives Matter-bevegelsen arrangeres lørdag også i nordengelske Manchester, Cardiff i Wales og i en rekke andre byer i Storbritannia.

Søndag er det planlagt en protest utenfor USAs ambassade i London.

Politiets plikt

Lite tyder på at politiet vil gripe inn for å stanse fredelige Black Lives Matter-protester, selv om demonstrantene bryter smittevernseglene.

Engelske polititopper har fremhevet at de har en plikt til å tilrettelegge for demonstrasjoner, og at de bare vil ty til makt dersom de tror de er nødt til det for å slå ned på uro, skriver BBC.

Over 40.000 mennesker har dødd med covid-19 i Storbritannia, der over 280.000 har fått påvist koronasmitte. Bare USA har flere dødsfall.