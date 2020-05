Kinesisk ekspert advarer om mulig ny virusbølge

Den kinesiske regjeringens øverste medisinske rådgiver advarer om sannsynligheten for en ny virusbølge i landet.

Ansatte på en fabrikk i Wuhan i Hubei-provinsen blir testet for korona fredag. Foto: Chinatopix via AP / NTB scanpix

NTB-AFP

Årsaken er at en stor del av befolkningen mangler immunitet.

– Flertallet av kineserne er fortsatt utsatt for covid-19-infeksjon fordi de mangler immunitet, sier Zhong Nanshan til CNN.

– Vi står overfor en stor utfordring. Jeg tror ikke at det er noe bedre her enn i andre land i øyeblikket, sier han.

Kina har i det store og det hele fått virussituasjonen under kontroll, etter måneder med nedstengningstiltak og begrensninger på folks bevegelser. Men nye utbrudd i landets nordøstlige provinser og i storbyen Wuhan, der viruset først ble påvist, ligger bak Zhongs frykt.

Zhong bidro til å avdekke omfanget av sars-utbruddet i 2003. Han sier at lokale myndigheter i Wuhan hadde underrapportert sykdomstilfellene på starten av epidemien.

– De lokale myndighetene likte ikke å si sannheten på det tidspunktet. Jeg trodde ikke på de innrapporterte tallene, så jeg fortsatte å spørre dem for å få de reelle tallene, sier Zhong, som var del av et ekspertteam som ble sendt til Wuhan for å granske virusutbruddet.

Han legger til at han tror at tall som ble lagt fram etter at Wuhan ble stengt ned i slutten av januar, og da sentralregjeringen i Beijing overtok kontrollen over virushåndteringen, er korrekt.

Zhong advarer om at det han kaller en perfekt vaksine, kan være flere år unna.