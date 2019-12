Seks drept i skyting på sykehus i Tsjekkia

Hendelsen skjedde i byen Ostrava nordøst i Tsjekkia.

Sky News og nyhetsbyrået Reuters melder at det er seks personer som er drept og viser til uttalelser fra landets regjering.

Ifølge den tsjekkiske TV-stasjonen CT24 jakter politiet en mann med en rød jakke.

– Det er fire personer som er døde, og to er alvorlig skadd, på åstedet, sa talsperson Pavla Jirouskova for politiet til den tsjekkiske rikskringkasteren tidligere tirsdag. Det er ikke kjent om de to nye som er bekreftet drept, er de to som først ble meldt alvorlig skadd.