Moské-massakrer vekker frykt blant muslimer

Skytemassakren begynte rett etter starten på fredagsbønnen i Masjid Al Noor-moskeen i byen Christchurch.

– Plutselig hørte vi skudd som ble avfyrt. Folk løp for livet, forteller Mohan Ibrahim, som befant seg i bygningen, til avisa New Zealand Herald.

Ugjerningen ble etter alt å dømme filmet og sendt live på Facebook mens den foregikk. Videoen, som raskt ble forsøkt fjernet fra internett, viser et stort antall mennesker som blir skutt.

41 mennesker ble drept i Masjid Al Noor-moskeen, og kort tid senere ble minst sju drept i en moské noen kilometer unna. I tillegg døde en person etter å ha kommet på sykehus.

– Det var en dame som skrek. Han skjøt henne i ansiktet på kloss hold, forteller en mann som var til stede i den andre moskeen som ble rammet.

Breivik nevnt i «manifest»

I tillegg til dem som ble drept, er 48 mennesker innlagt på sykehus med skuddskader. Blant dem er det flere barn.

To menn og en kvinne er pågrepet. Så langt har politiet sagt lite om dem, men én mann er siktet for drap.

Identiteten hans er ikke bekreftet, men en lang rekke medier har navngitt den hovedmistenkte som Brenton Tarrant. Han skal være en 28 år gammel australier.

Både videoen fra Masjid Al Noor-moskeen og et 74 sider langt «manifest» er publisert på sosiale medier fra kontoer som er opprettet i Tarrants navn.

Personen som har skrevet «manifestet», hevder å være inspirert av Anders Behring Breivik.

– Det er et verk av hat, sa Australias statsminister Scott Morrison etter å ha blitt orientert om teksten.

– Man blir jo redd

Angrepet i New Zealand er det verste som har vært rettet direkte mot muslimer i et vestlig land i nyere tid, ifølge nyhetsbyrået AFP. Drapene vekker frykt blant muslimer også mange andre steder på kloden – blant annet i Norge.

– Man blir jo redd, så gjennomtenkt og planlagt som dette virker. I tillegg skal han ha hentet inspirasjon fra Anders Behring Breivik, sier talsperson Arshad Jamil ved Islamic Culture Centre (ICC) i Oslo til NTB.

Vedkommende som har skrevet «manifestet» i New Zealand hevder også å ha vært i kontakt med Breivik, men Breiviks forsvarer Øystein Storrvik mener det er usannsynlig.

Ekstremismeforsker Lars Gule sier imidlertid at det er flere likhetstrekk mellom angrepet i New Zealand og 22. juli-angrepene i Norge. Blant annet ser det ut til at den ideologiske motivasjonen ligner.

– Nøye planlagt

Gjerningsmannen i Christchurch skal i vært iført militærjakke, hjelm og briller. Han brukte angivelig flere automatvåpen, tilsynelatende påskrevet navnene til personer som knyttes til konflikter som involverer muslimer.

– Det var et nøye planlagt angrep, men våre verdier kan ikke bli svekket av dette angrepet. Jeg fordømmer ideologien til personene som sto bak dette. Dere valgte kanskje oss, men vi avviser dere fullstendig, sa New Zealands statsminister Jacinda Ardern fredag.

Norges statsminister Erna Solberg (H) viste til betydningen av å bekjempe ekstremisme da hun kommenterte angrepet.

– Det gir dessverre assosiasjoner til en situasjon i Norge som er noe av det verste i vår tid, sa hun.

Den pågrepne i Christchurch som er siktet for drap, vil bli framstilt for varetektsfengsling lørdag.

I de to moskeene var det mennesker fra en rekke forskjellige land, og en mann fra Jordan er bekreftet drept. Flere mennesker fra Indonesia, Jordan og India er savnet.