Verden fordømmer moskéangrep på New Zealand

Angrepene fredag var rettet mot to moskeer i byen Christchurch på Sørøya på New Zealand. 49 mennesker er bekreftet drept og 20 er alvorlig skadd, ifølge politisjef Mike Bush.

Skytingen begynte like etter at fredagsbønnen startet rundt klokken 13.40 i Noor-moskeen. Et vitne forteller til Radio New Zealand (RNZ) at en mann ikledd militærjakke, hjelm og briller entret moskeen og avfyrte skuddene.

– Det var et nøye planlagt angrep, men våre verdier kan ikke bli svekket av dette angrepet. Jeg fordømmer ideologien til personene som sto bak dette. Dere valgte kanskje oss, men vi avviser dere fullstendig, sier New Zealands statsminister Jacinda Ardern gråtkvalt.

To moskeer

Ifølge politiet ble 41 personer drept i Noor-moskeen. Kort tid senere ble det meldt om skyting i Linwood-moskeen i samme by. Der ble sju drept, ifølge politiet. Det er uklart hvor det siste offeret ble skutt.

En av de antatte gjerningsmennene er en voldelig høyreekstremist fra Australia, opplyser Australias statsminister Scott Morrison.

Den ene av de tre pågrepne er en mann i slutten av 20-årene. Han er siktet for drap og blir framstilt for varetektsfengsling lørdag morgen. To andre ble pågrepet med våpen, men det er uklart om de har forbindelse til angrepet.

På Twitter ble det lagt ut et manifest som hevdes å være forfattet av mannen i slutten av 20-årene. Der hevdes det at han har vært i kontakt med Anders Behring Breivik, som soner i Skien fengsel. Kriminalomsorgen vil ikke kommentere overfor NTB om det har vært noen kontakt.

– Han har svært begrenset kontakt med omverdenen, så det virker lite sannsynlig at han har hatt kontakt, sier Breiviks advokat, Øystein Storrvik, til VG.

Sikkerhet

Dette er en av de mørkeste dagene i New Zealands historie, sier statsminister Ardern.

– Mange av dem som er rammet av denne skytingen, kan ha innvandrerbakgrunn eller til og med være flyktninger. De har valgt å gjøre New Zealand til sitt hjem, og New Zealand er deres hjem. De er oss. Personene bak denne volden er ikke oss. De har ingen plass i New Zealand, sier hun.

I flere land, deriblant Norge, trappes sikkerheten opp under fredagsbønnen etter terrorangrepet mot to moskeer på New Zealand.

– Dette angrepet må sees i sammenheng med økende islamofobi og konspirasjonsteorier mot muslimer, også i Norge, uttaler talsperson Ikhlaq Ahmad i Islamic Cultural Centre Norway (ICC).

Fordømmelse

Statsminister Erna Solberg (H) sier terrorangrepet i New Zealand viser hvor viktig det internasjonale arbeidet mot ekstremisme er. Hun nevner også manifestet.

– Det gir dessverre assosiasjoner til en situasjon i Norge som er noe av det verste i vår tid. Det viser at det internasjonale arbeidet mot ekstremisme er ekstremt viktig. Men først og fremst så sørger vi i dag over alle de drepte og sårede, og ikke minst gir vi solidaritet til deres familier, sier Solberg til NRK.

Fordømmelser og kondolanser har kommet fra en rekke land, blant annet Storbritannia, Tyrkia og Pakistan. EU lover å stå sammen med New Zealand. Det gjør også NATO-sjef Jens Stoltenberg.

– Jeg fordømmer sterkt det forferdelige terrorangrepet mot moskeer i Christchurch. Mine tanker er med alle de som har mistet kjære eller er blitt skadd. NATO står sammen med vår venn og partner New Zealand i forsvaret av vårt åpne samfunn og delte verdier, skriver han.

Advarer mot video

Kripos advarer mot å oppsøke eller dele en video som angivelig viser moskéangrepene. De ber særlig foreldre passe på barna.

– Av erfaring vet vi at slike filmer kan spres raskt, også til plattformer som barn bruker, skriver Kripos på Twitter.

Nyhetsbyrået AFP har analysert videoen, som ble direktesendt på Facebook Live, og konkludert med at den er ekte. Den er imidlertid ikke verifisert av politi eller myndighetene på New Zealand.