Seks skadd da bygning raste sammen i Leicester

Bygningen sto i brann etter å ha blitt rammet av en kraftig eksplosjon ved 19-tiden søndag kveld. Rundt tre timer etter starten på det politiet omtaler som «en større hendelse», opplyser det lokale politidistriktet tatt det ikke er noe som tyder på at ulykken skyldes terror.

– Årsaken til eksplosjonen vil bli gjenstand for en felles etterforskning utført av politi, brannvesen og redningstjeneste, opplyser politiet i Leicestershire.

– Vi ber mediene og publikum avstå fra spekulasjoner rundt hendelsen, men det er foreløpig ingen indikasjoner om at dette er terrorrelatert.

Seks personer ble kjørt til sykehus etter eksplosjonen, opplyser helseforetaket som driver tre sykehus i byen. Tilstanden er kritisk for to av dem, mens de fire andre slapp fra det med mindre alvorlige skader.

Bilder og videoer på Twitter viste høye flammer som fullstendig omgir en bygning, og en rekke politibiler på gata foran huset. Politiet ba folk holde seg unna området ved travle Hinckley Road nær sentrum av byen.

– Vi var på vei til stedet da vi fikk beskjed fra politiet om at bygningen hadde kollapset, sier en talsperson for det lokale brannvesenet.

Seks brannbiler ble sendt til stedet der vitner og lokale medier meldte om et hus og en forretning som hadde rast sammen etter eksplosjonen. Brannvesenets talsperson sier det dreier seg om et hus på to etasjer med et omgjort loft, og med en liten polsk butikk i første etasje som er fullstendig kollapset.